"Hotel Paradise 4": Wiktoria chce wyrzucić Vanessę z programu. Mateusz zabrał głos 

W "Hotelu Paradise" atmosfera jest coraz bardziej napięta, a dawne sojusze sypią się jak domek z kart. Również Wiktoria rozpoczyna zimną grę. Co na to pozostali uczestnicy?

Wiktoria od początku swojego pobytu w "Hotelu Paradise" została okrzyknięta przez pozostałych atrakcyjnych singli, walczących o sławę, uczucia i wielkie pieniądze, największym graczem edycji. Uczestnicy niemal w każdym jej geście, spojrzeniu i słowie doszukiwali się podstępu i strategii. I choć udało jej się wejść w sojusz z kilkoma parami, wiele wskazuje na to, że zawarty pakt nie jest dla niej najważniejszy. Przebojowa blondynka zamierza bowiem pozbyć się z gry Vanessy, którą zapewnia o swojej lojalności. Głos w sprawie zajął telewizyjny partner zjawiskowej brunetki - Mateusz.

Wiktoria chce pozbyć się Vanessy z "Hotelu Paradise"

Wiktoria niezaprzeczalnie należy do najbardziej kontrowersyjnych postaci 4. edycji "Hotelu Paradise". Najpierw dziewczyna skonfliktowała się z uczestnikami programu, a szczególnie z Ohą, z którą niemal na każdym kroku wchodziła w ostrą polemikę. Silny charakter dziewczyny i izolowanie jej partnera od reszty graczy sprawiło, że pozostali mieszkańcy rajskiego hotelu postanowili jawnie wygarnąć jej, co o niej sądzą, a podczas pamiętniej Puszki Pandory zlinczowali Wiktorię, która zalała się łzami. W efekcie niechęć grupy doprowadziła do tego, że Wiktoria musiała pożegnać się z programem.

Jak to jednak bywa w "Hotelu Paradise", rajskie wyroki bywają nieprzewidywalne, a Wiktoria szybko powróciła do show. Niestety, tym razem też nie los rzucił jej kłody pod nogi. Po wielkim powrocie do Miłosza, mieszkańcy rajskiego hotelu zagrali w "Koło Ryzyka", podczas którego Miłosz został wymeldowany z "Hotelu Paradise", a jego miejsce zajął umięśniony Łukasz, który automatycznie stał się partnerem Wiki.

Od tego czasu singielka Kejti oraz Wiktoria zaciekle walczyły o nowego uczestnika. I choć wydawałoby się, że dziewczyny są najlepszymi koleżankami, to Wiktoria postanowiła zrobić wszystko, by utrzymać się w programie i zmyślnie obgadywała Kejti, o czym ta dowiedziała się tuż przed Rajskim Rozdaniem.

- Trzymam za Was wszystkich kciuki. Naprawdę walczcie do samego końca. Szanujmy szczerość przede wszystkim - mówiła Kejti odchodząc z show.

Ostatnie słowa Kejt sprawiły, że grupa po raz kolejny zaczęła odsuwać się od Wiktorii, sugerując, że nie można jej ufać. Czy Kejti była jedyną dziewczyną, która w tamtym czasie podważyła lojalność Wiki? Choć była partnerka Miłosza i Łukasz weszli w tajny pakt z Ingą i Jankiem oraz Vanessą i Mateuszem, okazało się, że Wiktoria ten układ traktuje jedynie jako grę, mającą zaprowadzić ją do wielkiego finału, ponieważ już planuje, jak pozbyć się... Vanessy przy najbliższej możliwej okazji. Całą sprawę skomentował partner Vanessy - Mateusz.

- Od razu chcę zaznaczyć, że Wikę pozdrawiam, całuję i nadal ją lubię i nic się nie zmieniło [...], ale przechodząc do rzeczy, ja wspierając Wikę, na początku stawiając się całej grupie nie spodziewałem się, że Wika jakby miała immunitet, chciałaby wyrzucić moją parę. I to nie jest nic wyrwane z kontekstu to są słowa Wiki. Obejrzyjcie sobie live - wyznaje Mateusz na InstaStories.

Instagram @mil.mateusz

- Jeżeli pojawiłby się taki immunitet, przykładowo leci moja para, no to jestem zagrożony ja. Nie rozumiałem tego, przecież Wika miała we mnie sprzymierzeńca i powinna chcieć, żeby moja para została do końca. Co nie? - mówił Mateusz. - Można kogoś nie lubić i jakby był "immunitet", wyrzucasz, kogo chcesz. Ale wydaje mi się, że tam były dziewczyny, które grały przeciwko Wiktorii - dodał.

Przypominamy, że czarny scenariusz naprawdę niebawem może się ziścić, ponieważ już w najbliższym odcinku "Hotelu Paradise" uczestnicy będą wzajemnie się ocenić, dając sobie plusy i minusy. Czy nowa gra sprawi, że Wiktoria zyska immunitet i spełni swoje marzenie o pozbyciu się Vanessy? A może Inga i Janek zawiążą nowy pakt przeciw Wiktorii i to ona po raz kolejny opuści rajski hotel? Cóż, pozostaje nam czekac na kolejne odcinki miłosnego hitu TVN 7.

