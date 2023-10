5 z 9

Hotel Paradise 4: Miłosz Pestka

Ten 22-latek z Gdańska na co dzień spełnia się jako trener tenisa i studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego. Sport to jednak nie jego jedyna pasja. Miłosz kocha muzykę i jak się okazuje, jest urodzonym podrywaczem! Która z uczestniczek "Hotelu Paradise 4" będzie miała u niego największe szanse?

Miłosz Pesta sam jest pozytywnym, szczerym, uśmiechniętym i pewnym siebie chłopakiem. Jednak nie brak mu wrażliwości i empatii, a co więcej, potrafi być naprawdę nieprzewidywalny. Jego sposób na podryw to wysyłanie dziewczynom w sieci zabawnych filmików i choć kocha wszystkie kobiety, jego ideał to blondynka o niebieskich oczach. Ten przystojniak ma za sobą dwa poważne związki i dokładnie wie czego chce. Wulgarna, przeklinająca, zbyt pewna siebie i żądna atencji dziewczyna z pewnością nie zdobędzie jego serca.