"Hotel Paradise 4": Widzowie wściekli na Darka! Skomentowała nawet Kornelia

Pierwszy odcinek czwartej edycji "Hotelu Paradise" już za nami i jak widać uczestnikom zdecydowanie udało się wzbudzić emocje wśród widzów! Niestety, niektórzy już na wstępie podpadli fanom kontrowersyjnego programu, a reakcje internautów mówią same za siebie... Darek zdecydowanie sobie nagrabił, a zachowanie uczestnika "Hotelu Paradise 4" skomentowała nawet Kornelia! Co wiecej, nieoczekiwanie mieszkańcy rajskiego Zanzibaru już teraz musieli podjąć pierwszą, trudną decyzję i wygląda na to, że niektórzy z panów słono zapłacą za swoje pomyłki...

"Hotel Paradise 4": Darek mocno o uczestniczkach: "Szału nie ma". Widzowie są wściekli!

Kiedy Klaudia El Dursi mówiła nam o nowej edycji "Hotelu Paradise", faktycznie nie kłamała. Już pierwszy odcinek czwartego sezonu wzbudził sporo kontrowersji i był mocno komentowany przez widzów. Jak się okazuje, nie wszyscy uczestnicy "Hotelu Paradise 4" zebrali pozytywne recenzje, bo na Darku internauci postanowili nie zostawić suchej nitki! A wszystko to przez jeden z komentarzy chłopaka...

Kiedy Darek pojawił się na słonecznym Zanzibarze i poznał pozostałych uczestników i uczestniczki, okazało się, że wśród trójki z dziewczyn żadna z nich nie spełniała jego wymagań. Kiedy chłopak miał ocenić swoje pierwsze wrażenie, z jego ust padły dość niefortunne słowa.

Szału nie ma. Mam typ modelek. Dziewczyny trochę odbiegają od tego. - stwierdził uczestnik.

Ten komentarz uderzył w widzów czwartej edycji "Hotelu Paradise", którzy na oficjalnym profilu reality-show na Instagramie w mocnych słowach postanowili ocenić uczestnika. Niektórzy z fanów stwierdzili nawet, że chłopak zachowuje się jak Luiza, czy Marcin z poprzedniego sezonu!

- Przystojny, ale na razie takie meeeeh z tego co mówi

- Spójrz w lustro i wtedy miej wymagania 😂

- Za duże ego i mniemanie o sobie, chcesz słowiańska modelkę to idź do tap madl xd

- Ten pan to Luiza z poprzedniego sezonu, żadna mu nie pasuje 😂

- Banderas się znalazł. 😒

- Drugi Marcin 😒

- Przystojny, ale potem otworzył buzie….

- Szkoda ze sam nie wygląda jak model 😅😅😅😅😅 - pisali oburzeni internauci.

Jak się okazuje, zachowanie uczestnika postanowiła skomentować również jedna z dziewczyn z "Hotelu Paradise 3", która w widzach programu budziła skrajne emocje - Kornelia. Wygląda na to, że Darek również jej nie przypadł do gustu.

Omg, nie wiem czy się śmiać czy płakać 😂😂😂😂 - stwierdziła Kornelia.

Wygląda jednak na to, że kolejna z uczestniczek 4. edycji "Hotelu Paradise", która pojawiła się na rajskiej plaży, zawróciła w głowie wymagającego Darka. Zdobędzie jej serce i odrobi minusy u fanów programu? Na Zanzibarze narodziła się pierwsza para!

Pierwsze pary w "Hotelu Paradise 4"

Uczestnicy 4. edycji "Hotelu Paradise", nauczeni doświadczeniem swoich poprzedników, z pewnością wiedzą, że kiedy odwiedza ich Klaudia El Dursi, w większości przypadków nie zwiastuje to nic przyjemnego. Nie inaczej było i tym razem. Uwielbiana prowadząca pojawiła się w willi i oznajmiła, że... pora na pierwsze parowanie! Jak się okazuje, na chłopaków czekał stół z rzeczami dziewczyn, a to do czego podejdą będzie decydowało o tym, z kim będą dzielić sypialnie!

Miłosz błagał, by trafić na Marię, jednak do tej samej kupki rzeczy podszedł również Kuba, któremu dziewczyna również wpadła w oko. Okazało się, że panowie się nie mylili, jednak wygląda na to, że teraz to nie do nich będzie należała decyzja. Podobny problem na Darek i Przemek. Choć uczestnik, który oburzył widzów dokonał dobrego wyboru i podszedł do rzeczy dziewczyny, z którą chciał być w parze, okazuje się, że Przemek popełnił ogromny błąd bo... miał nadzieję, że fioletowe szpilki należą do Klaudii, a tymczasem uczestniczka została bez pary! Wygląda na to, że jedyną dwójką, która może czuć się bezpieczna, jest Łukasz i Nana - to pierwsza para "Hotelu Paradise 4" i póki co, oboje nie kryją swojego zadowolenia.

Chemia pomiędzy tą dwójką narodziła się już podczas ich pierwszej rozmowy. Uczestnicy "Hotelu Paradise 4" byli mocno zaskoczeni, kiedy okazało się, że zarówno Łukasz, jak i Nana, mówią po francusku! Wybór tych singli nie mógł paść na nikogo innego. Myślicie, na Zanzibarze właśnie rodzi się pierwsze uczucie?

Wygląda na to, że niektórzy z panów już teraz będą musieli walczyć o jedną dziewczynę! Musimy przyznać, że nie spodziewaliśmy się, że sprawy w 4. edycji "Hotelu Paradise" potoczą się aż tak szybko. Oglądaliście pierwszy odcinek?