"Hotel Paradise 4": Oha o zachowaniu uczestników wobec niej. "Bardzo przykro"

W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" mogliśmy zobaczyć ostrą kłótnię Chrisa i Marietty! Dziewczyna była wściekła na swojego partnera i stwierdziła, że chce zakończyć tę relację. Okazuje się, że Chris żałuje teraz swoich słów i chce przeprosić Mariettę. Czy parze uda się znaleźć nić porozumienia? Zobaczcie! Chris przeprasza Mariettę za swoje zachowanie! Czy uda im się dogadać? Brak zaufania Chrisa do Marietty wywołał w ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" prawdziwą awanturę! Chłopak postanowił przeprowadzić ze swoją partnerką poważną rozmowę. Marietta wściekła się, że Chris oskarża ją o rzekome spotkania z Łukaszem w Warszawie i potajemne rozmowy. Uczestniczka "Hotelu Paradise" nie mogła zrozumieć, dlaczego Chris zaufał komuś innemu, a nie jej. Dziewczyna stwierdziła, że może nawet odpaść z programu i przez to że jej partner tak łatwo w nią zwątpił, nie widzi już szans na trwanie w tej relacji! Mam już ku**a dosyć Ciebie i ciągłego problemu z Twojej strony! Odkąd ku**a zrobiłeś dramę, że jesteś zaniedbywany, to ciągle chodzę za Tobą! Zdenerwowałeś mnie na maksa. Koniec, to już jest koniec. Ja odpadam w przyszłym tygodniu, mam to w du**e - powiedziała Marietta. Jednak jak się okazało, Chris szybko pożałował swoich słów. W dzisiejszym odcinku chłopak przyzna, że kiedyś został zdradzony przez dziewczynę i dlatego automatycznie zaufał Łukaszowi, a nie Marietcie. Chris stwierdzi też, że zaatakował swoją partnerkę niepotrzebnie. Co więcej na Instagramie Chrisa pojawił się szczery wpis, w którym w uroczy sposób przeprasza Mariettę za swoje zachowanie! Uczestnik "Hotelu Paradise"...