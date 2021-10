"Hotel Paradise 4": Widzowie w szoku. Tuż przed "rajskim" uczestnicy wyrzucili jednego z graczy

Krzysztof z "Hotelu Paradise" mocno podsumował zachowanie Ohy podczas odcinka, w którym do programu dołączyła Sara. Uczestnik nie mógł uwierzyć w wypowiedziane przez nią słowa względem nowej. Co Ty sobą reprezentujesz? Dno i dwa metry mułu Oha nie pozostała dłużna i bardzo szybko odpowiedziała na jego komentarz, jednak jej słowa mogą zaskoczyć. Będzie kolejna afera? Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Nowa uczestniczka rozbiła kolejną parę! Jest sporym zagrożeniem "Hotel Paradise": Krzysztof mocno komentuje zachowanie Ohy Atmosfera wokół " Hotelu Paradise " w ostatnich dniach jest naprawdę gorąca. Oburzenie wśród widzów wywołała zapowiedź ostatniej Pandory, podczas której Wiktoria, po usłyszeniu pytania, "Jak to jest, gdy wszyscy cię nienawidzą" i zaraz po tym, jak dowiedziała się, że plan wyrzucenia jej z programu był pomysłem Miłosza, wybiegła z płaczem. Widzowie określili atmosferę w programie jako toksyczną, a o ostatniej Pandorze mówili: " Zapowiedź Pandory wygląda jak patologia ". Głos zabrał również Pan Lektor, który tłumaczył, dlaczego produkcja nie zareagowała i podkreślił, że Wiktoria nigdy nie poprosiła o pomoc , a mogła to zrobić w każdym momencie. Po burzy jaka wybuchła w sieci, oświadczenie wydała również stacja TVN. Swoim zachowaniem zszokowała także Oha, a to wszystko z powodu jej zachowania tuż po tym, jak do programu dołączyła Sara . Na widok nowej Oha zawyrokowała: "O, brzydka jest", jednak z tym nie zgodził się jej dotychczasowy partner Michał. W wyniku ostatniego zadania to właśnie on automatycznie musiał sparować się z nową, co go nawet ucieszyło. Oha, po dołączeniu nowej nie czuła zagrożenia z jej strony, co niestety okazało się bardzo złudne. Michał...