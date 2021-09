"Hotel Paradise 4": nowi uczestnicy w raju. Poznajcie Karolinę i Giovanniego

W "Hotelu Paradise" zaczyna się dziać! Wczoraj do programu oficjalnie dołączył Artur, który na początku wcielił się w rolę barmana i podsłuchiwał wszystkich. Podczas nauki surfingu Kamila i Łukasza do show dołączyła również piękna Sonia! Kim jest ta uczestniczka? Poznajcie ją bliżej! Sonia w "Hotelu Paradise 2"! Co o niej wiemy? Pojawienie się Artura w programie namieszało wśród par. Chłopak rozbił związek Dominiki i Kamila, przez co Kamil został drugim singlem i zamieszkał w "singlówce" z Łukaszem. A skoro jest dwóch singli, to musiała pojawić się kolejna dziewczyna. A jest to 20-letnia Sonia Szklankowska z Bydgoszczy: Wrażliwa, pozytywnie zakręcona, dobra dusza o niewinnym, dziewczęcym uśmiechu. Posiada własny salon kosmetyczny. Fanka windsurfingu i czekolady. Szeroki, szczery uśmiech to jej znak rozpoznawczy. Sonia jest ciekawa świata, wrażliwa na krzywdę innych. Zawsze pomoże, wysłucha i otrze łzę. Rozweseli każdego, nawet jeżeli sama ma zły dzień. W ekstremalnych sytuacjach bywa nieco wybuchowa. Potrafi wytrwale walczyć o swoje, jednocześnie jest bardzo wrażliwa i łatwo ją zranić i to właśnie uważa za swoją największą wadę. Bardzo dojrzała jak na swój wiek, życiowo zaradna i w pełni gotowa na poważną relację oraz budowanie rodziny. Bezustannie i z ogromną nadzieją, szuka wielkiej miłości. Niedawno rozstała się z narzeczonym, z którym już planowali ślub. W mężczyźnie szuka delikatności, oparcia i poczucia bezpieczeństwa. Nie lubi facetów, którzy kokietują wszystkie kobiety dookoła, są nachalni i się popisują. Jak magnes przyciąga łamaczy serc. - czytamy o Sonii w informacji prasowej. A skoro nie lubi facetów, którzy są nachalni, to na pewno nie dogada się z... Łukaszem! Oczywiście chłopak wpadł w jej oko, ale "czar prysł,...