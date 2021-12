"Hotel Paradise 4": Natalia i Darek są parą po programie? Odpowiedziała 

Od dłuższego czasu Natalia z "Hotleu Paradise" otrzymywała mnóstwo wiadomości od fanów, którzy chcieli wiedzieć, jak po zakończeniu nagrywania miłosnego hitu TVN7 potoczyła się jej znajomość z Darkiem. Początkowo para nieźle się dogadywała, jednak później widzowie mieli wiele wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście ostatecznie zbuduje prawdziwy związek.

Internauci jeszcze w trakcie emisji "Hotleu Paradise" pytali Natalię, czy po powrocie z Zanzibaru jest w związku z którymś z uczestników. Dziewczyna musiała czekać, aż do wielkiego finału, by móc podzielić się takimi informacjami. Niedawno powiedziała, czy ma kontakt z Darkiem.

"Hotel Paradise 4": Burzliwa relacja Natki i Darka

Początkowo widzowie "Hotelu Paradise" mogli dawać duże szanse Natalii i Darkowi. Uczestnicy randkowego show Telewizyjnej Siódemki przez bardzo długi czas tworzyli zgrany duet i w oczach fanów byli faworytami do wejścia do finału. Ich relacja jednak z czasem zaczęła się komplikować. Między Darkiem i Natką coraz częściej pojawiały się konflikty. Momentami wyglądało to tak, jakby lista wspólnych tematów nagle im się skończyła.

Później do "Hotelu Paradise" dołączył Mateusz, który wzbudził duże zainteresowanie Natalii. Uczestniczka postanowiła, że to z nim spróbuje stworzyć relację. Ostatecznie Darek poszedł w odstawkę, co bardzo go sfrustrowało. Trudno się dziwić, ponieważ Natka na początku obiecała mu, że będą parą aż do finału. Zaraz po tym, jak do gry wszedł Mateusz, Darek pożegnał się z programem.

Jednak Natalia nie nacieszyła się zbyt długo nową parą i podzieliła los byłego partnera. W rajskim hotelu pojawiła się Vanessa, która zdecydowała, że chce być z Mateuszem i dopięła swego. Natka musiała opuścić "Hotel Paradise", choć później przyznała, że zrobiła to bez żalu. Komentując swoje odpadnięcie, zdradziła, że była już wyraźnie zmęczona udziałem w randkowym show.

- Skłamałabym, gdym nie powiedziała, że odetchnęłam wtedy z ulgą. Ja naprawdę miałam już dość, chciałam jechać do domu, cały dzień o tym mówiłam. Zresztą nie tylko jeden dzień tylko już kilka dni. No i udało się. Wyjechałyśmy razem i uważam, że takie zakończenie całej tej wojny, która naprawdę doszła za daleko, była najlepszym z możliwych zakończeń. Wyjechałyśmy razem z Wiktorią jak równy z równym. Niektórzy mówią, że karma, niektórzy, że to bardzo źle - opowiedziała.

Konflikt Natki i Wiktorii rzeczywiście zaogniał się z odcinka na odcinek. Dziewczyny nie szczędziły ostrych słów na swój temat. Później jednak Natalia przyznała, że przeprosiła Wikę i była przerażona atmosferą, która pojawiła się wokół czwartej edycji "Hotelu Paradise". Podobnie jak większość ekipy z czasem przestała komentować sytuację związaną z prześladowaniem Wiktorii.

"Hotel Paradise 4": Czy Natka jest w związku z Darkiem?

Choć finał 4. edycji "Hotelu Paradise" już za nami, uczestnicy miłosnego hitu TVN7 nadal cieszą się niesłabnącą popularnością, a sympatycy show za pośrednictwem mediów społecznościowych z napięciem śledzą dalsze losy swoich ulubieńców. Niedawno internauci pytali Natkę, czy jest w związku, z którymś z uczestników "Hotelu Paradise". Dziewczyna przez długi czas nie chciała niczego zdradzić. Po zakończeniu emisji czwartej edycji rajskiego hotelu wreszcie mogła udzielić kilku szczerych odpowiedzi. Czy po programie stworzyła związek z byłym programowym partnerem - Darkiem?

- Nasze drogi rozeszły się już po odpadnięciu z hotelu - napisała stanowczo na swoim Instagramie Natalia.

Fani chcieli dowiedzieć się, czy Natka nadal jest singielką. Na to pytanie jednak nie odpowiedziała wprost, publikując kłódkę oraz serduszko. Zdradziła natomiast, że to właśnie Mateusz, Przemek oraz Łukasz byli jej najbliżsi ze wszystkich chłopaków, jacy pojawili się na Zanzibarze.

Wiele wskazuje na to, że Natalia jednak kogoś ukrywa. Na pytanie "czemu nie chcesz pokazywać się z ukochanym" udzieliła sugestywnej odpowiedzi.

- Spokojnie, na wszystko przyjdzie czas. Cenię prywatność swoją i bliskich - napisała.

Myślicie, że niedługo poznamy chłopaka Natalii? Jak myślicie, czy to może być ktoś z "Hotelu Paradise"?