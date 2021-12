"Hotel Paradise 4": Michał pochwalił się nową dziewczyną. Fani: "śliczna"

Natalia z "Hotelu Paradise" nie żałuje, że posłała Darka do domu. Odniosła się także do presji, jaką wywierali na niej inni uczestnicy. Co mówi o Launo, Przemku i Nanie?

Natalia z "Hotelu Paradise" skomentowała wydarzenia z ostatniego odcinka programu. Uczestniczka najnowszej edycji randkowego show nie ukrywa, że była zdziwona tym, co zobaczyła w telewizji. Jak komentuje zachowanie swoich kolegów, którzy spiskowali za jej plecami? Czy żałuje, że przez nią z programem musiał pożegnać się Darek? Natalia szczerze oceniła ostatnie Rajskie Rozdanie! Sprawdźcie, co powiedziała o Launo i Przemku. Natalia z "Hotelu Paradise" o wyrzuceniu Darka W ostatniej odsłonie czwartej edycji "Hotelu Paradise" zrobiło się naprawdę gorąco. Uczestnicy wzięli udział w kolejnym Rajskim Rozdaniu, podczas którego jedna osoba musiała pożegnać się z programem. Od samego początku było wiadomo, że najbardziej zagrożony jest los Darka, który został singlem, a jego była partnerka nie wyobrażała sobie znów być z nim w parze. Natalia miała dość napiętej relacji z Darkiem i głośno mówiła, że chciałaby, żeby na Rajskim Rozdaniu podszedł do niej nowy uczestnik, Mateusz. Koledzy Natalii próbowali ją przekonać, żeby przemyślała swoją decyzję ponieważ nie wyobrażali sobie, żeby Darek zniknął z programu. Kiedy Launo i Przemek zrozumieli jednak, że Natalia nie zmieni swojej decyzji zaczęli spiskować za jej plecami. Zobacz także: "Hotel Paradise": Fani zmienili zdanie o Natalii! Są zachwyceni jej zachowaniem! "Pokazała charakter" Launo i Przemek uzgodnili z Darkiem, że powinien podejść do Launo lub do Wiktorii "Ohy", a wtedy dziewczyny z pewnością uchronią go przed odpadnięciem z programu. Według planu uczestników za Natalią miał stanąć Przemek, który wierzył, że mając do wyboru Mateusza i jego Natalia będzie wolała wyeliminować z "Hotelu Paradise" nowego uczestnika. Jak już wiemy,...