"Hotel Paradise": Natalia komentuje odejście z programu i wojnę z Wiktorią

Natalia z "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories zdradziła, co czuła, kiedy odpadła z programu i czy dziś żałuje swojego zachowania. Była uczestniczka randkowego hitu po raz pierwszy skomentowała również konflikt z Wiktorią, która od samego początku była mocno atakowana przez całą grupę. Jak dziś Natalia ocenia to, co wydarzyło się w "Hotelu Paradise"? Sprawdźcie, co powiedziała!

Natalia o odejściu z "Hotelu Paradise"

Natalia z czwartej edycji "Hotelu Paradise" była w programie od samego początku, Przez większość czasu tworzyła parę z Darkiem, jednak ich relacja była bardzo burzliwa. Natalia i Darek nie potrafli się porozumieć i coraz częściej nie mieli o czym ze sobą rozmawiać, dlatego kiedy w programie pojawił się nowy uczestnik, Mateusz, Natka postanowiła zostawić Darka i spróbować nawiązać z nim bliską relację.

Darek był oburzony decyzją Natalii, która na początku programu obiecała, że będą trzymać się razem do finału.

Hotel Paradise 4, Player.pl

Natalia po odejściu Darka nie ukrywała, że jest szczęśliwa u boku Mateusza. Niestety, jej radość nie trwała jednak zbyt długo. W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" pojawiła się nowa uczestniczka, Vanessa, która weszła do programu i zdecydowała, że chce być w parze z Mateuszem. Niestety, Natalia musiała odejść z randkowego hitu TVN7.

Jak dziś komentuje to Natalia? Czy żałuje, że zniknęła z "Hotelu Paradise"?

Skłamałabym, gdym nie powiedziała, że odetchnęłam wtedy z ulgą. Ja naprawdę miałam już dość, chciałam jechać do domu, cały dzień o tym mówiłam. Zresztą nie tylko jeden dzień tylko już kilka dni. No i udało się. Wyjechałyśmy razem i uważam, że takie zakończenie całej tej wojny, która naprawdę doszła za daleko, była najlepszym z możliwych zakończeń. Wyjechałyśmy razem z Wiktorią jak równy z równym. Niektórzy mówią, że karma, niektórzy, że to bardzo źle.

Instagram @natkaostrowska

Natalia z "Hotelu Paradise" o wojnie z Wiktorią

Natalia skomentowała również konflikt z Wiktorią, który wywołał ogromne emocje w widzów "Hotelu Paradise". Czy ich "wojna" wciąż trwa?

Nie poruszałam tej sprawy w ogóle u siebie na Instagramie. A dlaczego? Dla mnie ta wojna, może "wojna" to za duże słowo. Ten konflikt troszkę sztucznie wytworzony tylko na potrzeby programu, bo jakby personalnie Wiktoria nic mi nie zrobiła i w życiu codziennym, gdybyśmy się nie dogadały to każda by poszła w swoją stronę. Otóż nie poruszałam tego tematu tutaj, bo ten konflikt zakończył się dokładnie w tym momencie- wyznała Natalia i pokazała zdjęcie, które zostało zrobione w chwili, kiedy Natalia przeprosiła Wiktorię.

Postanowiłam, że nieważne, co się stanie i jak to będzie wyglądało po emisji, ja nie przeniosę tego konfliktu pół roku później do Polski. Po prostu. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych z was moje przeprosiny nic nie znaczą i uważacie, że zrobiłam to czysto PR-owo ale myślcie sobie, co chcecie. Czasami jak widzę, co się dzieje w Internecie to przechodzi ludzkie pojęcie ale ok byłam na to gotowa, taki jest polski internet, chociaż hejt to zjawisko powszechne- komentowała dalej Natalia.

Natalia zdradziła na koniec, czy żaluje swojego zachowania w "Hotelu Paradise".

Odchodzę z "Hotelu Paradise" ze łzami w oczach ale z uniesioną głową, pod rękę z Wiktorią no i tak miało być po prostu. Czy nie mam sobie nic do zarzucenia? Oczywiście, że mam. Teraz wiele rzeczy zrobiłabym inaczej, powstrzymałabym się przed niektórymi komentarzami, nie powiedziałabym niektórych słów. Ale czasu już nie cofniemy, możemy wyciągać wnioski. Niech to będzie dla wszystkich lekcja, a dla mnie największa- mówiła podczas InstaStories.

Żałujecie, że Natalia odpadła z "Hotelu Paradise"? My przyznajemy, że będziemy za nią tęsknić!

