"Hotel Paradise 4": Nana pierwszy raz szczerze o przegranej. Ma żal do znajomych z programu?

Czwarta edycja "Hotelu Paradse" już dawno za nami, jednak fani programu dalej chętnie śledzą losy uczestników show za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wielu internautów obserwuje dalsze życie Nany i Łukasza, którzy już od ponad 9 miesięcy tworzą szczęśliwą parę. Tym razem Nana zdecydowała się zorganizować na swoim InstaStories Q&A, podczas którego odpowiedziała między innymi na pytanie, czy miała żal do innych uczestników programu za to, że nie stanęli za nią i Łukaszem podczas finału "Hotelu Paradise", co oczywiście poskutkowało tym, że para nie wygrała show. Teraz Nana postanowiła szczerze odpowiedzieć.

"Hotel Paradise": Nana ma żal do innych uczestników za przegrany finał?

Przez ponad trzy miesiące "Hotel Paradise 4" dostarczał widzom ogromnej dawki emocji. Czwarta edycja na pewno na dobre zapisze się w historii show, bo tak wielu zwrotów akcji, zgrzytów i intryg nie obserwowaliśmy chyba w żadnej innej odsłonie programu. Również sam finał "Hotelu Paradise" nieźle zaskoczył fanów programu. Show wygrali Sara i Michał, którzy nie tworzyli przecież żadnej bliższej relacji, jednak to właśnie za tą dwójką stanęła większość byłych mieszkańców hotelu. Wówczas wielkimi przegranymi zostali Nana i Łukasz, którzy w programie tworzyli parę od pierwszego odcinka show.

Choć Nana i Łukasz nie wygrali "Hotelu Paradise", to jednak postanowili kontynuować swój związek. Do dziś są szczęśliwą parą i wygląda na to, że ich relacja jest naprawdę poważna. Fani są bardzo szczęśliwi, że Nanie i Łukaszowi się udało i chętnie śledzą ich losy po programie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio Nana zorganizowała Q&A na swoim InstaStories, podczas którego dowiedzieliśmy się, co dziewczyna czuła niedługo po tym, jak nie udało jej się wygrać show!

Jeden z fanów zapytał wprost, czy Nana miała żal do innych uczestników za to, że to przecież ze względu na ich decyzję nie udało się jej i Łukaszowi wygrać "Hotelu Paradise". Jak się okazało, na początku Nanie trudno było się z tym pogodzić, jednak niedługo potem zrozumiała, że w programie wygrała coś znacznie cenniejszego niż pieniądze...

- Na początku może troszkę tak, bo nasza wygrana byłaby 🍒 na torcie całego naszego pobytu na Zanzi. Ale po dłuższym zastanowieniu myślę, że tak jest lepiej bo kasę zawsze można zarobić, a jak wszyscy wiemy, mamy coś znacznie lepszego - wyznała Nana.

Trudno się nie zgodzić z Naną! Oczywiście życzymy jej i Łukaszowi wszystkiego co najlepsze na dalszej, wspólnej drodze!