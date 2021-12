"Hotel Paradise 4": Nana i Łukasz mają dość związku na odległość? Podróże ich męczą

Kolejny odcinek "Hotelu Paradise" za nami! Co się wydarzyło? M.in. randki przywróconych uczestników - Łukasza z Sandrą oraz Szymona z Olą! Co jeszcze? Zobaczcie naszą krótką relację z wtorkowego odcinka programu TVN 7! "Hotel Paradise": Chris martwi się o związek z Mariettą! Randka Martyny i Łukasza na początku wydawała się bardzo chłodna. Dziewczyna nawet nie chciała rozmawiać z uczestnikiem podczas podróży. Jednak potem ich relacja uległa zmianie i uczestnicy złapali wspólny język. Łukasz nie szczędził uczestnice komplementów. Z kolei Oli nie podobała się na randce z Szymonem... jazda konno. Następnie Klaudia El Dursi przyszła z zadaniem do uczestników, którzy mieli zdecydować, do kogo dziewczyny pasują bardziej - Ola do Szymona czy do Maćka oraz czy Martyna do Latino czy do Łukasza? Ola i Maciek zdobyli 7 głosów, zaś Ola i Szymon - 5 głosów, zaś Martyna i Latino aż 9 głosów, za to za Martyną i Łukaszem były tylko 3 osoby. Z kolei Marietta i Chris odbyli poważną rozmowę w łóżku! Marietta: Szymon był pierwszym chłopakiem, który mi się spodobał. Chris: O k***a, ch****o, zniosę to. Albo nie. O mnie mówiłaś tak źle, a o Szymonie tak zajebiście. Marietta: Ale to teraz nie ma żadnego znaczenia, przysięgam Ci! Chris jest wyraźnie zazdrosny o Mariettę! Co mnie bardziej boli, to to że powiedziała, że program to jest program, ale co będzie po? Po co mi mówi, że mnie kocha? Ja się załamię, po programie będę cierpiał... [...] Albo zbudujemy coś prawdziwego, albo nie. - żalił się Chris Blondino. Wszystkie przecinki na "k" z cytatu wyrzuciliśmy. Zobacz także: "Hotel Paradise": Marietta o Chrisie:...