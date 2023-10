Podczas finałowej gali "Hotelu Paradise" nie mogło zabraknąć Nany i Łukasza. Para, która do końca walczyła o wygraną w programie, wreszcie mogła zdradzić szczegóły dotyczące ich relacji oraz tego, co działo się na Zanzibarze. Uczestnicy show TVN7 nie uniknęli pytań dotyczących kontrowersyjnych wątków, które elektryzowały widzów produkcji.

Po emisji wielkiego finału "Hotelu Paradise" Nana i Łukasz udzielili wywiadu naszej reporterce. Odnieśli się między innymi do ostatniej Pandory, która wywołała skrajne emocje zarówno wśród uczestników, jak i fanów. Finaliści czwartej edycji randkowego show skomentowali doniesienia o rzekomym chłopaku Nany, który miał czekać w Polsce w trakcie nagrywania programu oraz postawę Ohy. Co zdradzili?

"Hotel Paradise 4": Nana nie ma wątpliwości co do natury kontrowersyjnego pytania

Na ostatniej Pandorze w "Hotelu Paradise" pod adresem Nany i Łukasza padło pytanie, które podgrzało atmosferę. Warto przypomnieć, że finalistka została zapytana o chłopaka, z którym rzekomo miała być w związku, gdy przebywała na Zanzibarze. Uczestnicy show chcieli wyciągnąć od niej komentarz i dopytywali się, czy tajemniczy mężczyzna nie jest o nią zazdrosny.

Nana wszystkiemu zaprzeczyła i zapewniła, że w Polsce nie czeka na nią żaden facet. W jej obronie stanął też Łukasz, który stwierdził, że nie jest zazdrosny - nawet jeśli skrywany partner okazałby się prawdziwy. Nasza reporterka nie mogła nie zapytać finalistki o ten moment. Czy uczestniczka czwartej edycji domyślała się, od kogo wyszło kontrowersyjne pytanie?

Nie mam pojęcia od kogo ono wyszło. Myślę, że od osoby, która chciała zamieszać, coś podkręcić - odparła.

Ja i Nana byliśmy singlami, wchodząc do "Hotelu", wychodzimy jako para - dodał Łukasz.

Wśród zgromadzonych na Pandorze uczestników to właśnie Oha była osobą, która drążyła ten temat. Czy zapomniała, że w rajskim hotelu z Naną łączyła ją przyjaźń? Oglądając nasze wideo, dowiecie się, co para sądzi na temat jej zachowania.

"Hotel Paradise 4": Nana i Łukasz oficjalnie są parą

Nie wszyscy uczestnicy "Hotelu Paradise" pozostali w związkach po powrocie do Polski. Jak się okazało, Nana i Łukasz dziewięć miesięcy po zakończeniu nagrywania randkowego programu nadal są razem. Widzowie mogli być zaskoczeni tym faktem, ponieważ para przeszła wiele kryzysów. W pewnym momencie zapowiadało się na to, że już do siebie nie wrócą.

W rozmowie z naszą reporterką finaliści czwartej edycji zdradzili, jak radzą sobie w związku na odległość i czy udało im się uniknąć dram przez te dziewięć miesięcy. Po tym, co fani widzieli w telewizji, mogą być zszokowani wyznaniami tej dwójki.