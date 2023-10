W "Hotelu Paradise" atmosfera przed finałem zrobiła się bardzo gorąca. Po raz kolejny o tym kto odpadnie z gry, decyduje przypadek albo współzawodnicy. Uczestnicy nie mają więc pojęcia, ile tak naprawdę będą jeszcze mieli okazję powalczyć o wygraną i czy w programie bardziej liczy się układ, czy uczucie. W przypadku Nany i Łukasza ich sposób na przetrwanie to prawdziwa zagadka, która jednak, w ostatecznym rozrachunku pozwala im przejść z odcinka na odcinek. Czy to zagwarantuje im finał? Nana opublikowała post, w którym zdradza, że jest bardzo zadowolona ze swojego duetu z Łukaszem. Uczestniczka wychwala swoją parę, jakby to właśnie ona miała dotrwać do ostatniego odcinka!

"Hotel Paradise" Nana szczerze o swojej relacji z Łukaszem "Rozwaliliśmy wszystkich"

W finałowym tygodniu w "Hotelu Paradise" sytuacja jest coraz bardziej poważna. Pary muszą mierzyć się z kolejnymi zadaniami, które mogą zdecydować o ich dalszej grze. W przedostatnim odcinku to właśnie Łukasz i Nana sprostali aż dwóm konkurencjom, dzięki którym przeszli dalej. W wyniku gry z programu odpadli Wiktoria i Miłosz, co wywołało u fanów złość, ponieważ po raz kolejny o tym, kto zostanie w hotelu, zdecydowała gra, a nie prawdziwe uczucia. Z obu konkurencji obronną ręką wyszli Nana i Łukasz, którzy znakomicie poradzili sobie z quizem wiedzy, a także ze sportowym zadaniem.

Nana, która raczej unika komentowania swojej relacji z Łukaszem, zaskoczyła fanów wpisem, w którym opowiedziała o sukcesach swojej pary:

ROZWALILIŚMY WSZYSTKICH ????

Najpierw konkurencja, w której trzeba było trochę pogłówkować. Wiedziałam, że wreszcie mogę się czymś wykazać, bo zawsze dobrze się sprawdzam w takich rzeczach ????????????

Oczywiście nie obyło się bez błędów, bo jak to powiedziała Klaudia - „Przy takim stresie to można zapomnieć i własne nazwisko”, z czym się z ????% zgadzam❤️

Poźniej trochę sportu, czyli coś dla @lukaszhr_???? Wspólnymi siłami osiągnęliśmy najlepszy wynik????

Jestem z nas mega dumna????

Zostały tylko 4 pary, a do wielkiego finału coraz bliżej…????????

nanamajos/Instagram

Zdaniem fanów, Nana wyjawiła w ten sposób, że zawędrowała z Łukaszem do samego finału. Uczestniczka pochwaliła się umiejętnościami swojej pary, ale widzowie wypominają, że poza przygodą i zabawą jej relacja w programie nie ma nic wspólnego z uczuciami:

-No właśnie gracie dobrze, a między Wami nic tak naprawdę nie ma! -Mam nadzieję, że nie wygracie tej edycji, bo udajecie uczucie - rozpisują się fani.

nanamajos/Instagram

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Vanessa odsłania kulisy swojej podróży na Zanzibar. "Wpadałam w histerię"

Okazuje się jednak, że parze wiele osób kibicuje. Widzowie zauważają, że Nana i Łukasz wybrali najlepszą strategię. Mają spokojną, stateczną parę i rzadko ryzykują!

-Pozamiataliście ????❤️ -Mam nadzieję, że wygracie, bo tylko Wy już na to zasługujecie ❤️

Jak myślicie, Nana i Łukasz dotrą do finału?