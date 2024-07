Nana, którą mieliśmy okazję poznać w czwartek edycji randkowego show TVN-u, zaledwie dwa tygodnie temu ogłosiła swoje rozstanie z Łukaszem. Tymczasem okazuje się, że ktoś już zadbał o to, aby nie czuła się samotna! Co więcej, pomocną rękę wyciągnął do niej inny uczestnik, dobrze znany z szóstej edycji "Hotelu Paradise"! Czy mamy nową parę? Wiele wskazuje na to, że coś się święci!

Reklama

"Hotel Paradise 4": Nana z uczetsnikiem z szóstej edycji

Nana poznała Łukasza w czwartej edycji "Hotelu Paradise". Wówczas ich miłość rodziła się na naszych oczach. Na szklanym ekranie ta przetrwała wszelkie wzloty i upadki, a po programie para udowodniła, że to, co ich połączyło, było prawdziwe. Niestety fani już od jakiegoś czasu podejrzewali, że ta dwójka przechodzi kryzys. Nie pomylili się. Jakiś czas temu Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise 4" oficjalnie ogłosili swoje rozstanie. Wówczas wyznali, że różnice, jakie ich dzielą, są nie do przejścia. Każde z nich poszło w swoją stronę, nie ukrywając, że rozpoczynają nowy etap w swoim życiu. Ten wiązał się z wyprowadzką z dotychczasowego, warszawskiego mieszkania. Łukasz wyniósł się już jakiś czas temu. Nana zrobiła to dopiero teraz, a przebieg tego wydarzenia relacjonowała na swoim Instagramie:

- Dziś wyprowadzka. Kolejny rozdział się kończy - napisała.

Okazuje się, że w całym przedsięwzięciu nie była sama - pomogł jej uczestnik z ostatniej, szóstej edycji show!

Instagram @nanamajos

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Wiktoria zdecydowała się na botoks. Pokazała efekty przed i po zabiegu

Do uczestniczki "Hotelu Paradise" pomocną dłoń wyciągnął... naczelny prezydent panamskiej willi - Grzegorz! Pomimo tego, że ten wystąpił w szóstej edycji, a Nana w czwartej, wszystko wskazuje na to, że uczestnicy show dobrze się znają. Egzotyczna piękność nie kryła swojej wdzięczności, oznaczając Grzegorza na instagramowej relacji:

Zobacz także

- Trzeci samochód załadowany. Finalnie będą cztery. Gdyby nie @Grzegorzhotelparadise6 to nigdy bym sama sobie nie poradziła :( Dziękuje!

Instagram @nanamajos

Zobacz także: "Hotel Paradise": Luiza opublikowała szokujące zdjęcie. Pokazała rozległe obrażenia na ciele

Na tym jednak się nie skończyło. Tuż po intensywnej przeprowadzce uczestnicy show pozwolili sobie na chwilę przyjemności. Ci udali się do restauracji na kolację. Na ich Instagramach nie brakowało wspólnych relacji. Widać, że w swoim towarzystwie czują się bardzo swobodnie. Jeszcze niedawno fani podejrzewali, że Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise 4" wrócili do siebie. Teraz nie mają jednak wątpliwości co do tego, że ich związek to już przeszłość. Pojawia się jednak pytanie, czy Nana i Grzegorz pasują do siebie oraz czy to tylko przyjaźń, a może coś więcej?

Instagram @nanamajos

Instagram @nanamajos

Instagram @nanamajos