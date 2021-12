"Hotel Paradise 4": Czy Łukasz i Nana są razem po programie? Te zdjęcia mówią wszystko! 

Trzeba przyznać jedno - bez względu na sympatię czy jej brak - Łukasz i Nana zrobili coś, co nie udało się innym uczestnikom tej edycji "Hotelu Paradise". Oboje stworzyli parę już w pierwszym odcinku programu TVN7 i razem weszli do wielkiego finału. O główną wygraną rywalizowali z Sarą i Michałem.

Fani "Hotelu Paradise" śledzą losy swoich ulubieńców nie tylko w telewizji. Oczywiście wielu widzów nie może się doczekać tego, by poznać zwycięzców. Jednak oprócz tego pozostaje jeszcze bardzo ważne pytanie: czy Łukasz i Nana pozostali parą po programie? Internauci co jakiś czas otrzymywali niejasne wypowiedzi uczestników.

"Hotel Paradise 4": Historia związku Łukasza i Nany w programie

Oglądając czwartą edycję "Hotelu Paradise", widzowie od samego początku mogli mieć wątpliwości co do tego, czy Nana i Łukasz przetrwają razem. Oboje raczej niezbyt poważnie podchodzili do kwestii miłości. Jednak z czasem wydawało się, że coraz bardziej się przyciągają. Nie zmieniły tego ciche dni, kłótnie, a nawet obietnice, że już nigdy się nie zejdą. Szczególnie silne emocje pojawiły się po tym, jak Łukasz sparował się z Vanessą. Fani byli zszokowani zachowaniem uczestnika i stwierdzili, że jest kobieciarzem, który relację z Naną traktował z przymrużeniem oka. Zapowiadało się na ostateczne rozstanie. Nana przyznała, że straciła resztę zaufania do byłego partnera i już nigdy nie zostaną parą.

Instagram

Widzowie nie musieli czekać zbyt długo na kolejny wstrząs. Gdy wydawało się, że Nana i Łukasz nie mają już nic wspólnego, para nagle znów się zeszła. Wcześniejsze deklaracje odeszły w zapomnienie, a Nana odrzuciła Michała i wybrała swojego byłego partnera na Rajskim Rozdaniu. Później górę wzięła namiętność. Oboje wreszcie się pocałowali. Poszli nawet o krok dalej, pozwalając sobie na igraszki, co jeszcze bardziej zdziwiło fanów.

mat. prasowe/TVN7

Mam mieszane uczucia do tego, bo fajnie było, ale jak rano wstałam, to tak że źle czuję się ze sobą, ale mi się podobało i nie wiem co powiedzieć - skomentowała Nana.

Wówczas to Nanie oberwało się od fanów, którzy przypomnieli, że tyle razy przejechała się już na Łukaszu, a mimo to znów na niego postawiła. Internauci stwierdzili, że jest "niereformowalna", skoro odrzuciła Michała. Wówczas Łukasz stanął w jej obronie, zaznaczając, że uczestniczka nie kieruje się układami i idzie za głosem serca.

- Ta dziewczyna jest niereformowalna

- Zero szacunku, wstydu i godności... Słowo przeciwko słowu! A później się tłumaczy, że miała taką "rolę w programie"...

- Nie ma kobieta wstydu

- W punkt. Laska ma zerowy szacunek do siebie - pisali internauci.

nanamajos/Instagram

Z czasem relacja między Łukaszem i Naną stała się trwalsza. Wszystko wskazywało na to, że tym razem oboje rzeczywiście chcieli wspierać się na dobre i na złe. O tej parze wypowiedział się nawet Pan Lektor, który przyznał, że z dużą przyjemnością obserwował ich związek, choć niewątpliwie uczestnicy musieli podejmować trudne decyzje.

Rozumiem powód, dla którego Nana wróciła do Łukasza. Po prostu coś czuje do tego faceta, to jest facet, który ją pociąga, który spełnia jej oczekiwania. On jednocześnie też chciał, żeby ona do niego wróciła, więc ok. To był pewnie dla niej trudny wybór, trzeba było schować dumę do kieszeni, po raz drugi zaufać facetowi, który zdążył to zaufanie nadszarpnąć no i zrobiła to i co? Obserwujemy teraz fajny związek - powiedział.

Duży szok wywołało pytanie o rzekomego chłopaka Nany, który miał czekać w Polsce. Na ostatniej Pandorze zrobiło się naprawdę nerwowo. Uczestniczka stwierdziła, że nie ma żadnego partnera. Zdziwienie wśród pozostałych wzbudziła reakcja Łukasza, który stwierdził, że i tak nie byłby zazdrosny.

W ogóle nie jestem zazdrosny o nic. Ale sam fakt, że ona tu jest, to znaczy, że nie ma nikogo. Ktoś se walnął takie pytanie, żeby zrobić burzę - powiedział.

Mat. prasowe

To natomiast zrodziło podejrzenia, dotyczące tego, czy uczestnikom rzeczywiście na sobie zależy. Wbrew wielu oskarżeń para jednak dotarła do samego finału.

"Hotel Paradise 4": Czy Łukasz i Nana są razem?

Czekający na ostateczny finał "Hotelu Paradise" i odkrycie wszystkich kart widzowie szukają dowodów na to, czy Łukasz i Nana są w związku po powrocie z Zanzibaru. W mediach społecznościowych nie zabrakło niejasnych wypowiedzi, które mogłyby wskazywać na to, jak potoczył się dalsze losy pary. Uwagę fanów przykuła odpowiedź Łukasza na pytanie: "miłość czy pieniądze"?

Jak widziałaś może na początku sezonu, w miłość zbytnio nie wierzę i mam do tego dystans. Więc jak już wybrać to wybiorę pieniądze. Czy znajdzie się osoba, która zmieni moje podejście do tego kiedyś? Nie wiem. Na razie wolę chillować z bliskimi, być sam i nie być w toksycznym związku (bo takie miałem, dlatego takie podejście) - odpisał uczestnik.

lukaszhr_/Instagram

Wyznanie, które pojawiło się na Instagramie, mogło zaskoczyć fanów. Czy związek Łukasza i Nany po programie okazał się toksyczny? A może jeszcze na Zanzibarze para zauważyła, że nie może być dalej razem i po powrocie do Polski każde wybrało życie singla? Uczestnik opublikował kolejną wypowiedź, która wywołała zamieszanie wśród widzów.

Straciłem wiarę w tą "miłość" poprzez przejścia, słyszałem też, co w innych związkach się działo itp.. Więc myślę, że to jest tylko jakieś zauroczenie, które albo mija, albo zostaje na dłużej. Ale jak długo? A co po tym? Miłość to wielka zagadka.

Instagram @lukaszhr_

Zdania są podzielone. Nie wszyscy wierzą w to, że relacja łącząca Łukasza i Nanę mogła przetrwać po wyłączeniu kamer i opuszczeniu rajskiego hotelu. W dniu wielkiego finału oboje jednak zapozowali po raz kolejny. Być może jednak okazali się najsilniejszą parą?

Bardzo liczę, że jesteście razem❤️ - napisała pod ich zdjęciem jedna z fanek.

Nana odpisała na ten komentarz wymownymi emotkami serc. To jednak nie wszystko!

@nanamajos/screen "Hotel Paradise" Player.pl

Z okazji finału "Hotelu Paradise 4" odbyła się wielka impreza z udziałem uczestników show, na której pojawili się Nana i Łukasz. Pozując na ściance zaczęli się całować! Myślicie, że to potwierdzenie, że ich związek przetrwał po "Hotelu Paradise"?