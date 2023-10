Relacja Nany i Łukasza w "Hotelu Paradise" w ostatnim czasie wzbudziła sporo kontrowersji, Uczestniczka spotkała się z krytyką ze strony widzów za to, że nie dotrzymała słowa danego Michałowi, przez co ten musiał pożegnać się z programem. Nana zarzekała się, że po "zdradzie" Łukasza, nie będzie chciała mieć z nim nic wspólnego. Jednak gdy stanęła przed wyborem pomiędzy nim a Michałem podczas "rajskiego rozdania", nie miała wątpliwości, że chce dać szansę byłemu programowemu partnerowi. W wywiadzie z Party.pl relacje Nany i Łukasza skomentował Pan Lektor.

Nana i Łukasz początkowo wydawali się być jedną z najmocniejszych par w "Hotelu Paradise". W pewnym momencie uczestnik postanowił bliżej poznać Vanessę i zostawił Nanę na lodzie na chwilę przed "rajskim rozdaniem". Najmłodsza uczestniczka była wściekła i wyznała, że "poczuła się jak śmieć". Postanowiła odegrać się na nim i zawarła pakt z Michałem. Zwrot akcji w programie spowodował jednak, że postanowiła zerwać umowę i ponownie wróciła do Łukasza. Ten krok sprawił, że relacja tych dwojga zaczęła się odbudowywać, a uczestnicy zaczęli się do siebie zbliżać coraz bardziej. Widzowie sceptycznie ocenili to, co dzieje się pomiędzy nimi w programie. Zupełnie inny punkt widzenia na temat związku Nany i Łukasza w programie ma Pan Lektor:

Rozumiem powód, dla którego Nana wróciła do Łukasza. Po prostu coś czuje do tego faceta, to jest facet, który ją pociąga, który spełnia jej oczekiwania. On jednocześnie też chciał, żeby ona do niego wróciła, więc ok. To był pewnie dla niej trudny wybór, trzeba było schować dumę do kieszeni, po raz drugi zaufać facetowi, który zdążył to zaufanie nadszarpnąć no i zrobiła to i co? Obserwujemy teraz fajny związek - powiedział w rozmowie z Party.pl