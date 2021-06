"Hotel Paradise": Kara pokazała zdjęcie z Nathalią! To koniec wojny z powodu Marcina? 

"Hotel Paradise" to nie tylko miłość i przyjaźnie ale również konflikty! Ten najostrzejszy w skutkach zawiązał się pomiędzy Nathalią, Karą i Marcinem. Nathalia i Marcin do momentu pojawienia się w programie Kariny tworzyli duet nie do rozbicia. Niestety w pewnym momencie decyzją Krzyśka, Nathalia musiała opuścić program. Tego samego dnia do gry powróciła Kara i zawróciła w głowie uczestnikowi, który nie kończąc relacji z poprzednią partnerką, zauroczył się w drugiej! Nathalia nawet nie ukrywała swojej wściekłości podczas finałowej Pandory. Czuła się oszukana, upokorzona i zdradzona...

Czy wybaczyła już Karze, która odbiła jej Marcina? Na profilu Kary pojawiło się ich wspólne zdjęcie, które wzbudziło zainteresowanie fanów. To koniec konfliktu?

Nathalia i Kara z "Hotelu Paradise" pogodziły się?

Nathalia poprzez udział w programie zyskała nie tylko popularność ale przeżyła naprawdę ciężkie chwile. Uczestniczka powoli zakochiwała się w swoim programowym partnerze Marcinie, jednak on w pewnym momencie sprowadził ją na ziemię, twierdząc, że nie chce budować związku po powrocie do Polski. Nathalia wciąż jednak łudziła się, że uczestnik zmieni zdanie. Kiedy odpadła z programu, nie przypuszczała nawet, że tak mocno zawiedzie się na Marcinie.

Kiedy w programie po raz pierwszy pojawiła się Kara, wszystkie uczestniczki poczuły się zazdrosne. Nic dziwnego, nowa wpadła w oko wszystkim facetom! Jednak jej pierwszy pobyt w programie nie był zbyt długi, jednak wystarczył, aby Marcin zaczął się wahać. Kiedy po odejściu Nathalii, do programu powróciła Kara, jej relacja z Marcinem budowała się bardzo szybko. Pozostali uczestnicy nie popierali tego, co robi Marcin, ciągle uświadamiając go, że skrzywdzi tym Nathalię.

Nathalia jeszcze przed emisją odcinków, ukazujących romans Kary i Marcina mówiła, że Kara jest jedyną osobą, z którą nie utrzymuje kontaktów. Widzowie nie musieli długo czekać, aby przekonać się dlaczego. Kara mimo tego, że wiedziała, jak wyglądał stosunek Nathalii do Marcina, nie próbowała zachowywać dystansu. Podczas finałowej puszki Pandory, para nieźle oberwała nie tylko od Nathalii ale również pozostałych uczestników.

Teraz Kara podsumowując swój udział w "Hotelu Paradise", dodała między innymi zdjęcie z Nathalią. Czy to przypadek, a może dziewczyny podały sobie rękę? Fani od razu zwrócili na to uwagę:

- Oooo zdjęcie z Natalią 😮😜😁

- Nie z samą Natalią przecież, co dziewczyna miała robić sceny i uciekać od foty 😂

- Natalia to kobieta wrażliwa i z klasa, a Kara zero szacunku do siebie i innych (tutaj mam na myśli Kamila i Natalię) - pisali fani

Jak myślicie, jak zakończy się ich relacja? Wygląda na to, że to co połączyło Karę i Marcina trwa nadal. Jednak czy Nathalia będzie w stanie wybaczyć im swoją krzywdę?

Kara i Marcin dotarli do finałowej trójki "Hotelu Paradise 3". Jeszcze w programie deklarowali, że będą chcieli po powrocie do Polski zawalczyć o swój związek. Czy Marcin w kilka dni zmienił podejście do związków, po tym jak poznał Karę? Wszystko na to wskazuje. Widzowie zwrócili uwagę, że Kara we wpisie podsumowującym pobyt w "Hotelu Paradise" dodała również zdjęcie z Nathalią (trzecie w kolejności). Myślicie, że Kara i Nathalia pogodzą się?

Nathalia podczas finałowej puszki Pandory dowiedziała się nie tylko, że Marcin zamienił ją na Karę, ale również, że pomiędzy nimi doszło do zbliżenia. Uczestniczka poczuła się skrzywdzona przez byłego partnera, ponieważ gdy znienacka odpadała z programu nie zakończył z nią definitywnie relacji.

Kara bardzo szybko zadurzyła się w Marcinie. Oboje przyznali, że czują do siebie to "coś". Marcin przyznał, że jego relacja z Nathalią była tylko przyjaźnią natomiast do Kary czuje coś więcej. Jak dalej rozwinie się ich miłość? Czy Nathalia i Kara pogodzą się?