Choć podczas trwania 3. edycji "Hotelu Paradise" wszystko wskazywało na to, że także po zakończeniu show zwycięska para nadal będzie razem, Basia i Krystian rozstali się tuż po zakończeniu emisji programu. Atrakcyjna blondynka szybko znalazła ukojenie w ramionach innego przystojniaka z "Hotelu Paradise". Okazuje się, że teraz Basia jest w związku z Krzysztofem, z którym planuje wspólną przyszłość. Wszystko wskazuje na to, że również Krystian nie ma zamiaru się zamartwiać i także układa sobie życie. Czyżby znów był zakochany? Jego najnowsze InstaStosies z pewnością podkręci domysły. Tajemnicza długowłosa piękność uwielbia obdarowywać do soczystymi pocałunkami!

Krystian z "Hotelu Paradise" pokazał gorące nagranie. To jego nowa dziewczyna?

Pomimo iż od zakończenia 3. sezonu "Hotelu Paradise" minął już prawie miesiąc, emocje związane z dalszymi losami bohaterów show nie słabną, a wręcz rosną w siłę. Pierwszy raz w historii polskiej edycji rajskiego hotelu, po programie związek stworzyło aż pięć par. Kara i Marcin już nie ukrywają uczuć. Również Basia i Krzysztof chętnie dzielą się w sieci swoją miłością. Szczęśliwie zakochani są także Ola i Michał, a niedawno swój związek ogłosili Luiza i Maurycy. Niezmiennie o swoich uczuciach zapewniają także Bibi i Simon. Wszystko wskazuje również na to, że zwycięzca "Hotelu Paradise" także odnalazł bratnią duszę.

W sobotę, 26 czerwca, na śledzonym przez ponad 219 tys. osób instagramowym koncie zwycięzcy rajskiego hotelu pojawiło się nagranie, na którym widzimy tajemniczą kobietę prasującą koszulę Krystiana!

Prasuje mi koszulę Rick'a i Morty'ego bo myśl, że na Borisie będą się z tego ze mnie śmiali i że żadna dziewczyna nie poleci na tę koszulę. Ale jest naiwna - powiedział Krystian.

Nie trzeba było długo czekać, by w mediach społecznościowych zawrzało, a w sieci pojawiły się liczne teorie na temat tego, kim jest jego nowa wybranka. Fani podejrzewali, że Krystian spotyka się z Justyną z "Hotelu Paradise", jednak dziewczyna szybko zdementowała te domysły.

Nie wiem, czy byłabym w stanie stworzyć relację z Krystianem po tym, co widziałam w programie i ze względu na lojalność wobec Basi. Moją zasadą życiową jest to, by nie brać facetów po koleżankach. Nie widzę sensu, żeby to zmieniać, ale nie wiemy, co przyniesie życie - przyznała Justyna w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Teraz Krystian uchylił rąbka tajemnicy. Na jego InstaStories pojawiło się wymowne nagranie. Widzimy, jak tajemnicza brunetka czule go całuje.

Krystian z "Hotelu Paradise" opublikował gorące nagranie z tajemniczą pięknością. Czyżby znów był zakochany?

Instagram @krystianferretti

Po rozstaniu Krystiana z Basią, sympatycy "Hotelu Paradise" wciąż zadają sobie pytanie, czy atrakcyjny brunet już znalazł sobie nową ukochaną. W sieci nie brakuje już licznych teorii dotyczących tego, kim jest jego nowa ukochana.

Mat. prasowe

Jeszcze niedawno zwycięzca 3. edycji "Hotelu Paradise" był łączony z Justyną z tej samej edycji. Dziewczyna jednak jednoznacznie zaprzeczyła, jakoby pomiędzy nią, a Krystianem było coś więcej niż tylko przyjaźń.