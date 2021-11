"Hotel Paradise 3": Kara i Marcin spodziewają się dziecka? Fani: "widać ciążę"

Kara i Marcin w "Hotelu Paradise 3" stworzyli niezwykłą relację. Choć tak naprawdę znali się dość krótko, oboje wiedzieli, że są sobie przeznaczeni. Fanów nie dziwią więc wielkie plany na przyszłość na pary, ich zapewnienia, że chcą kiedyś założyć rodzinę i poważne deklaracje. Najnowsze zdjęcie Kary wywołało więc spore zaskoczenie, ale także mnóstwo przypuszczeń co do jej stanu... Fani są pewni, że Kara jest w ciąży i nie obawiają się tego uczestniczce sugerować. A co na to sama zainteresowana? Po ogromnej ilości komentarzy postanowiła zabrać głos i jak sama przyznała, nawet jej bliska rodzina sugerowała, że na zdjęciach widać już ciążowy brzuszek...

"Hotel Paradise 3" Kara jest w ciąży? "Zmieniła się na twarzy i figura też!"

Kara i Marcin nie mieli łatwych początków swojej relacji. Mimo że w "Hotelu Paradise" od razu między nimi zaiskrzyło, to fani mieli dość duże pretensje do Marcina, że tak łatwo pocieszył się po odejściu swojej byłej partnerki, Nathalii. Jeszcze więcej emocji wśród widzów wywołał fakt, że, para przed kamerami poszła na całość! Jak potem tłumaczyli, to był tylko dowód tego, że od razu poczuli do siebie coś więcej i chcieli nacieszyć się sobą.

Ich relacja przetrwała program, hejt po programie, a teraz tworzą zgodną i bardzo szczęśliwą parę. Oboje chętnie opowiadali o tym, że chcieliby kiedyś założyć rodzinę, a nawet wyjawili, jak daliby swoim dzieciom na imię! Mimo tak doprecyzowanych planów oboje stwierdzili, że na takie decyzje przyjdzie jeszcze czas, a teraz chcą się bawić i korzystać z życia. Spostrzegawczym fanom jednak nic nie umknie, a Kara, ich zdaniem, na najnowszych zdjęciach pochwaliła się ciążowym brzuszkiem!

kara_routman/Instagram

Choć uczestniczka chciała się tylko pochwalić wyjazdem w góry, fani są przekonani, że na zdjęciu ewidentnie widać, że coś jest na rzeczy. Świadczyć nie tylko, że Kara zasłania swój brzuch torebką. Fani zauważają zmiany w wyglądzie cery i sylwetki Kary:

- Jak dla mnie ona jest w ciąży:) - Też tak myślę. Zmieniła się na twarzy i figura też. - Pewnie, że jest! Na drugim i trzecim zdjęciu widać zaokrąglony brzuszek 😊 - Też wyczuwam ciąże i nie chodzi o brzuch, twarz promienieje 😍 - Ktoś tu ukrywa brzuszek :) Gratulacje ❤️ - rozpisują się fani.

kara_routman/Instagram

"Hotel Paradise 3" Kara potwierdza ciążę?

Jak się okazuje, Kara postanowiła się odnieść do tych komentarzy. Niektórzy fani zauważali, że podobne insynuacje są nie na miejscu, ale uczestniczka "Hotelu Paradise 3" zdaje się nie mieć urazy do nikogo. Na swoim InstaStory przyznała, że bardzo ucieszyły ją liczne wiadomości z gratulacjami, ale musi rozczarować swoich fanów:

- Bardzo miło, że wysyłacie wiadomości z gratulacjami, że jestem w ciąży. Nawet moja kuzynka uwierzyła, że jestem w ciąży. Niestety to nie jest prawda, nie jestem. Jak będę, to myślę, że powiem wam o tym - przyznała Kara.

Piękna brunetka nie była ani trochę zła na swoich fanów, a nawet wyglądała na zadowoloną. Podczas swojego oświadczenia zerkała wciąż w bok, jakby uciekała wzrokiem, jak można przypuszczać, patrzyła z nieskrywaną radością na Marcina, jednak, zamiast rozwiać swoim nagraniem wszelkie wątpliwości, to zachowanie wzbudziło kolejne podejrzenia fanów.

Jak myślicie, Kara naprawdę nie spodziewa się dziecka?