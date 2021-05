"Hotel Paradise 3": Kara komentuje seks z Marcinem! Nie żałuje tego, co wydarzyło się w programie?!

Ostatnie wydarzenia w "Hotelu Paradise 3" wywołały ogromne kontrowersje. Po tym jak Kara i Marcin przespali się ze sobą w programie, w sieci posypały się mocne komentarze. Co na to uczestniczka?

Jeszcze do niedawna w "Hotelu Paradise 3" jedną z najsilniejszych par był Marcin i Nathalia, kiedy jednak uczestniczka odpadła z programu, na Zanzibarze ponownie pojawiła się piękna Kara, a widzowie stwierdzili, że chłopak bardzo szybko zapomniał o swojej partnerce. Nikt jednak nie spodziewał się, że wydarzenia pomiędzy tą dwójką potoczą się tak szybko. Między Karą a Marcinem zdecydowanie zaiskrzyło, i to do tego stopnia, że wylądowali razem w łóżku. Całe zajście od razu skomentowała Nathalia, która wcześniej przyznała, że z jakiegoś powodu nie ma kontaktu z Karą. Dziś juz chyba wszyscy wiemy dlaczego. Po kontrowersyjnym odcinku fala negatywnych komentarzy wylała się przede wszystkim na Marcina, jednak jak się okazuje Karinie również się oberwało. Dziewczyna żałuje, tego co wydarzyło się w programie? Uczestniczka w końcu postanowiła zabrać głos w sprawie sytuacji z Marcinem.

Kara o seksie z Marcinem w "Hotelu Paradise 3"

Po upojnej nocy z Marcinem, Kara stwierdziła, że na ma wyrzutów sumienia wobec Nathalli, a widzowie doskonale pamiętają, że chłopak wpadł jej w oko już wtedy, kiedy po raz pierwszy pojawiła się w "Hotelu Paradise 3". Czy jednak po programie i burzy, jaka powstała w sieci, uczestniczka zmieniła zdanie? Swoją reakcję na hejt internautów pokazał już Marcin, który najwyraźniej nie za bardzo liczy się z uczuciami Nathalii, jednak jak na negatywne komentarze zareagowała Kara? Dziewczyna w końcu postanowiła skomentować całą sprawę na swoim InstaStory. Słowa uczestniczki mogą wielu zdziwić.

Uważam, że każdy ma swoje życie. Nie chcę ogólnie na ten temat mówić za dużo. Co czułam, to zrobiłam. Nie żałuję tego wszystkiego. Cieszę się bardzo. Nie biorę też do siebie hejtu, bo wiem, że jest bardzo dużo ludzie obok mnie, którzy też mnie bardzo lubią - powiedziała na wstępie Kara.

Z wypowiedzi Kary wynika, że gdyby mogła cofnąć czas, nic by nie zmieniła. Uczestniczka "Hotelu Paradise 3" przyznała, że cieszy się, że tak potoczyła się sytuacja pomiędzy nią i Marcinem, a także stwierdziła, że nie ma zamiaru rozwodzić się na ten temat. Czyżby oznaczało to, że ta dwójka naprawdę jest razem po programie? Widzowie znaleźli już na to pierwsze dowody, jednak Kara i Marcin wciąż milczą. Co więcej, dziewczyna przyznała, że po całej sytuacji, otrzymała od internautów również wiele pozytywnych wiadomości, a niektóre z nich postanowiła pokazać na swoim InstaStory.

Kochani, chciałabym bardzo podziękować tym osobom, które napisały mi wiadomości z miłymi słowami, żebym się nie przejmowała. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną, że przejmujecie się co czuję. Ale teraz czuję się dobrze i w tym momencie, kiedy to wszystko stało się w pierwszy dzień, kiedy było tak dużo tego hejtu, byłam z ekipą, i bardzo się cieszę, że byłam z nimi. Bardzo wam dziękuję - dodała.

Czyżby jednym z członków tajemniczej ekipy był Marcin, z którym Kara weszła do finałowego tygodnia "Hotelu Paradise 3"? Ta para wzbudza prawdziwe kontrowersje, a uczestniczka znalazła się na prawdziwym świeczniku. Fani hitowego programu TVN7 bacznie śledzą każdy jej krok w sieci i odkryli naprawdę ciekawe rzeczy. Niektórzy uważają, że Kara wbija Nathalii drobne szpilki, a dziewczyny toczą pomiędzy sobą cichą wojnę. Co więcej, nowa partnerka Marcina właśnie zmieniła fryzurę i sami zobaczcie, kogo teraz przypomina...

Jak się okazuje, po hejcie który spłynął na Karę uczestniczka otrzymała również masę pozytywnych wiadomości. Dziewczyna przyznała, że nie przejmuje się negatywnymi komentarzami i nie żałuje tego, co wydarzyło się pomiędzy nią i Marcinem w "Hotelu Paradise 3". Zdradziła również, że po kontrowersyjnym odcinku były przy niej osoby, dzięki którym Kara poradziła sobie z trudną sytuacją. Kto to był? Tego uczestniczka programu TVN7 nie chce zdradzać. Myślicie, że mówiła o Marcinie?

Kara i Marcin wzbudzili ogromne kontrowersje. Jednak obserwując ich relacje w "Hotelu Paradise 3" trudno nie przyznać, że ta dwójka faktycznie ma się ku sobie. Czy tworzą oni parę również po programie? Niektórzy z widzów nie mają co do tego wątpliwości. Co więcej, Kara i Marcin właśnie znaleźli się w finałowym tygodniu trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Sądzicie, że mają szansę na wygraną?

Jak się okazuje, sytuacja z Marcinem przekreśliła jej znajomość z Nathalią. Uczestniczka, która opuściła program z rąk Krzyśka przyznała, że nie utrzymuje kontaktu z Kariną. Teraz juz nikt nie ma wątpliwości dlaczego. Nathalia nie ukrywa, że przez to co zrobił Marcin, nie ma do niego szacunku.