"Hotel Paradise" Kara i Marcin planują mieć dziecko? Wybrali już nawet imię!

Finał " Hotelu Paradise 3 " dobiegł końca, a fani kontrowersyjnego show wreszcie mogą poznać prawdę o dalszych losach uczestników po programie, którzy już nie muszą ukrywać swoich sekretów. Bardzo szybko wyszło na jaw, że związek Krystiana i Basi nie przetrwał próby czasu , za to pomiędzy Karą i Marcinem narodziło się prawdziwe uczucie i oboje oficjalnie potwierdzili, że są razem. Co na to Nathalia? Kiedy uczestniczka dowiedziała się, co zrobił jej były partner po tym jak odeszła z "Hotelu Paradise 3" nie kryła swojego rozgoryczenia. Czy jednak czas goi rany i dziś cała trójka żyje w zgodzie, a Nathalia ma kontakt z Karą i Marcinem? Po nasilonych pytaniach ze strony internautów dziewczyna nie wytrzymała i postanowiła powiedzieć całą prawdę. Nadal mu nie wybaczyła? Nathalia o relacji z Karą i Marcinem po "Hotelu Paradise 3" Losy tej trójki przyprawiały fanów "Hotelu Paradise 3" o prawdziwe wypieki na twarzy, a kiedy Nathalia odchodziła z programu nikt nie spodziewał się, że tak potoczy się jej historia z Marcinem. Ku zdziwieniu nie tylko widzów, ale również niektórych uczestników, chłopak bardzo szybko zapomniał o swojej byłej partnerce, a w głowie zawróciła mu Kara, która nagle wróciła na Zanzibar. Ta para wywołała ogromne kontrowersje i choć wielu w to wątpiło, odpadli dopiero tuż przed samym finałem, a na ostatniej, bardzo burzliwej Puszce Pandory Marcin przyznał, że po powrocie do Polski chciałby rozwijać swoją relację z dziewczyną i słowa dotrzymał. Po programie uczestnicy w końcu postanowili się ujawnić i Kara i Marcin przyznali, że są razem . Nic dziwnego, że internauci natychmiast zainteresowali się co słychać u byłej telewizyjnej partnerki przystojniaka - Nathalii. Dziewczyna była jedną z...