"Hotel Paradise": Simon nagrał piosenkę disco-polo. Bibi jest zachwycona: "Gratuluję misiu"

Ostatnie godziny przed "rajskim rozdaniem" są zawsze pełne emocji. To już niemal półmetek pobytu uczestników w " Hotelu Paradise ". Po ostatniej pandorze decyzją grupy program opuściła Magda. Z kolei podczas najbliższych eliminacji odpadnie aż dwóch uczestników. W dodatku relacja Julii i Kamila zaczyna wisieć na włosku. Julia ma już dość: Myślę, że on w życiu codziennym źle traktuje kobiety. jestem skłonna tak pomysleć... - wyznała w rozmowie z Anią Co się wydarzyło pomiędzy tą dwójką? Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Ulubienica widzów musiała opuścić program! W odcinku wrzało: "Jesteście zakłamani i fałszywi!" "Hotel Paradise 2": Związek Kamila i Julii rozpadnie się podczas "rajskiego rozdania"? Julia od początku swojego pobytu w "Hotelu Paradise" jest związana Kamilem. Pomiędzy tym duetem coraz częściej dochodzi do spięć. Mocny charakter Kamila i fakt, że ciągle sprowadza swoją partnerkę na ziemię, sprawia, że Julia staje się wycofana. Masz tak ciężkie wady do zgryzienia... Za dużą władczość. Jak jesteś taki wśród innych ludzi to fajnie, bo widać z daleka, że nosisz spodnie, ale jeżeli robisz to w stosunku do mnie to mam wrażenie, że chcesz mnie zrównać z ziemią - powiedziała do Kamila. Uczestnik zasugerował Julii, że zupełnie błędnie go postrzega. Ja nie widzę nas w przyszłości. Ty mówisz, że chcesz się zmienić. a potem wszystko jest inaczej. Ja nie zamierzam swojego czasu marnować na kłótnie. - skwitowała Kamil zapewnił, że mimo zdania Julii, wciąż będzie o nią zabiegał. Jednocześnie zasugerował, że jego partnerka zmienia zdanie kilka razy dziennie, dlatego nie zamierza poważnie traktować jej zachowania. Nie będę...