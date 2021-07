"Hotel Paradise 3": Kara i Marcin pochwalili się swoim szczęściem. Wspaniała wiadomość!

Kara z "Hotelu Paradise" odniosła się do informacji o rozstaniu Bibi i Simona, a przy okazji skomentowała swój związek z Marcinem. Uczestniczka randkowego programu TVN7 wbiła delikatną szpilę swoim kolegom? Jej komentarz może zaskakiwać. Sprawdźcie, co napisała i co powiedziała Kara podczas relacji na InstaStories! Kara z "Hotelu Paradise 3" o rozstaniu Bibi i Simona Kilka dni temu Simon opublikował w sieci oświadczenie w którym zdradził, że jego związek z Bibi to już przeszłość. Niestety, kilka tygodni po emisji finałowego odcinka "Hotelu Paradise" para podjęła decyzję o rozstaniu. Simon nie ukrywał smutku, a internauci zaczęli ostro krytykować Bibi i sugerować, że nie wygląda na zmartwioną rozstaniem. Bibi nie ukrywa jednak, że nigdy nie wyobrażała sobie, że będzie kiedyś musiała pisać o rozstaniu z Simonem. Mimo, iż bardzo w to wierzyliśmy nie udało się by Nasza relacja trwała i rozwijała się 💔 Naprawdę bardzo mi przykro… Nie sądziłam, że będę kiedykolwiek pisała o Naszym rozstaniu :( Ale chce pamiętać tylko dobre chwile i o tym, że żadna nie jest stracona! Szymon jesteś niesamowity, dziękuję Ci za wszystko. Dużo Ci zawdzięczam i kibicuje Ci najmocniej jak się da! Zawsze masz miejsce w moim sercu, bo bez Ciebie życie nie byłby takie same… DZIĘKUJĘ ❤️‍🔥 - wyznała Bibi- napisała Bibi. Teraz rozstanie Bibi i Simona postanowiła skomentować Kara. Piękna uczestniczka "Hotelu Paradise", której związek z Marcinem wywołał spore kontrowersje, podczas relacji na InstaStories odniosła się do medialnych informacji. Bardzo lubię Bibi i Simona. Bardzo mi przykro, że nie są już razem. Życzę im dużo szczęścia- napisała Kara. Co ciekawe, Kara postanowiła przy okazji przypomnieć historię swojego związku z Marcinem,...