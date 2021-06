"Hotel Paradise 3": Kamil zdradził, co się działo podczas Pandory! Żałuje tego, co powiedział?

Trzecia edycja " Hotelu Paradise " udowodniła jego widzom i uczestnikom, że w programie może wydarzyć się dosłownie wszystko i nikt nie może być niczego pewien. Kiedy Nathalia żegnała się z Zanzibarem nie miała pojęcia, że Marcin wejdzie w nową relację. Kiedy uczestniczka ponownie pojawiła się na ostatnim Rajskim Rozdaniu tuż przed finałem, nie kryła swoje zdziwienia, zmieszanego ze złością. To, co wydarzyło się pomiędzy Karą a Marcinem bardzo ją zraniło, a kiedy w stronę uczestników padały kolejne pytania, Nathalia nie szczędziła im mocnych słów. To, co wydarzyło się w ostatnim odcinku "Hotelu Paradise 3" wzbudziło ogromne kontrowersje wśród widzów - jedni stanęli po stronie zranionej dziewczyny, a drudzy stwierdzili, że Marcin niczego jej nie obiecywał , a ta za bardzo zaatakowała Karę! Teraz do zachowania Nathalii odniosła się sama Kara. Dziewczyna opublikowała skandaliczny wpis! "Hotel Paradise 3": Kara opublikowała szokujący wpis o Nathalii W przypadku Kary i Nathalii, Marcin okazał się prawdziwą kością niezgody. Choć kiedy Nathalia zmierzając na ostatnią Puszkę Pandory w "Hotelu Paradise 3", wiedziała już, że jej partner zaangażował się w nową relację, dopiero podczas serii pytań odkryła, że tych dwoje spało ze sobą . O wszystkim przypadkiem wygadała się Basia, a kiedy dziewczyna to usłyszała, nie szczędziła w stronę Kary mocnych słów. Postanowiła powiedzieć dziewczynie, co myśli na jej temat: I zapamiętaj sobie teraz, co mówię do ciebie. Jesteś kobietą nielojalną. Całowaliście się? - zapytała Kamila, otrzymując twierdzącą odpowiedź. - Tak Kara? To jest takie normalne jednego dnia całować się z jednym facetem, a drugiego dnia z innym facetem? I również jesteś kobietą nieempatyczną, ponieważ ty widziałaś, jak wyglądała nasza relacja...