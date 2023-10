Finał "Hotelu Paradise 3" za nami i już wiadomo, że zwycięzcami zostali Basia i Krystian. Ale czy na pewno można ich tak określić? Na ścieżce lojalności Krystian rzucił przecież złotą kulą, a w rozmowie z Party.pl zdradził, że nie jest już w związku z piękną blondynką. Ale czy wszystko stracone?

Reklama

Czy Krystian i Basia wrócą do siebie po finale "Hotel Paradise"?

Basia i Krystian od samego początku stanowili jedną z najmocniejszych par w "Hotelu Paradise". Nic więc dziwnego, że doszli do finału i to oni stanęli na ścieżce lojalności. Niestety, ich związek nie przetrwał, choć po programie spędzili ze sobą trochę czasu. Oboje jednak doszli do porozumienia, że to nie to. Okazuje się jednak, że być może wrócą do siebie za jakiś czas - a przynajmniej Krystian tego nie wyklucza:

Każdy mówi, że po takich programach związki się rozpadają. Niewykluczone, że do siebie wrócimy! Może ja nie jestem do końca gotowy na to, może ona też musi inne podejście - mówi uczestnik show TVN 7 w rozmowie z Party.pl.

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" broni Marcina!

Krystian zdradził także, co wpłynęło na to, że nie udało im się kontynuować swojej relacji po programie.

Jesteśmy innymi charakterami, nie chcę męczyć drugiej osoby. Na razie odpuszczamy i dajemy sobie czas - powiedział uczestnik show.

Reklama

Więcej - w naszym materiale! Trzymaliście kciuki za Basię i Krystiana?