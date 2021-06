„Hotel Paradise 3”: Skandaliczny wpis Kary o Nathalii! Przekroczyła granicę?

Sytuacja pomiędzy uczestniczkami"Hotelu Paradise 3" jest bardzo napięta. Na ostatniej Puszce Pandory Nathalia zwróciła się do Kary w mocnych słowach. Partnerka Marcina się do odwetu? Opublikowała wpis!

Trzecia edycja "Hotelu Paradise" udowodniła jego widzom i uczestnikom, że w programie może wydarzyć się dosłownie wszystko i nikt nie może być niczego pewien. Kiedy Nathalia żegnała się z Zanzibarem nie miała pojęcia, że Marcin wejdzie w nową relację. Kiedy uczestniczka ponownie pojawiła się na ostatnim Rajskim Rozdaniu tuż przed finałem, nie kryła swoje zdziwienia, zmieszanego ze złością. To, co wydarzyło się pomiędzy Karą a Marcinem bardzo ją zraniło, a kiedy w stronę uczestników padały kolejne pytania, Nathalia nie szczędziła im mocnych słów. To, co wydarzyło się w ostatnim odcinku "Hotelu Paradise 3" wzbudziło ogromne kontrowersje wśród widzów - jedni stanęli po stronie zranionej dziewczyny, a drudzy stwierdzili, że Marcin niczego jej nie obiecywał, a ta za bardzo zaatakowała Karę! Teraz do zachowania Nathalii odniosła się sama Kara. Dziewczyna opublikowała skandaliczny wpis!

"Hotel Paradise 3": Kara opublikowała szokujący wpis o Nathalii

W przypadku Kary i Nathalii, Marcin okazał się prawdziwą kością niezgody. Choć kiedy Nathalia zmierzając na ostatnią Puszkę Pandory w "Hotelu Paradise 3", wiedziała już, że jej partner zaangażował się w nową relację, dopiero podczas serii pytań odkryła, że tych dwoje spało ze sobą. O wszystkim przypadkiem wygadała się Basia, a kiedy dziewczyna to usłyszała, nie szczędziła w stronę Kary mocnych słów. Postanowiła powiedzieć dziewczynie, co myśli na jej temat:

I zapamiętaj sobie teraz, co mówię do ciebie. Jesteś kobietą nielojalną. Całowaliście się? - zapytała Kamila, otrzymując twierdzącą odpowiedź. - Tak Kara? To jest takie normalne jednego dnia całować się z jednym facetem, a drugiego dnia z innym facetem? I również jesteś kobietą nieempatyczną, ponieważ ty widziałaś, jak wyglądała nasza relacja wchodząc tutaj do programu.

Zachowanie Nathalii zdecydowanie podzieliło fanów programu na dwa obozy. Jedni stali po jej stronie, a inni postanowili obrać stronę Kary i Nathalii. Puszka Pandory wzbudziła ogrom emocji i była szeroko komentowana. Co na to sama Kara? Najpierw na swoim Instagramie uczestniczka napisała, że to doświadczenie zdecydowanie nie było miłe i dziewczyny ją obrażały, a następnie postanowiła opublikować szokujący wpis na temat Nathalii, który pojawił się na InstaStory jednej z internautek!

Powiem tyle, ja na miejscu Kary podeszłabym i dała z liścia tej Nathalii, te słowa, które skierowała do Kary były nie na miejscu - napisała fanka Kary.

Czy fakt, że Kara powieliła to InstaStory i postanowiła opublikować je w relacji na swoim profilu na Instagramie świadczy o tym, że zgadza się ze zdaniem internautki? Słowa fanki "Hotelu Paradise 3" były naprawdę mocne, a chwilę później Kara usunęła udostępnioną relację! Czyżby nie zwróciła uwagi na to, co tak naprawdę wstawiła, a może sama stwierdziła, że to zbyt duża przesada?

Kara udostępniła na swoim Instagramie relację fanki "Hotelu Paradise 3", która w mocnych słowach skomentowała zachowanie Nathalii i przyznała, że na miejscu Kary dałaby jej z liścia za to co powiedziała! Jak się okazuje, po chwili uczestniczka postanowiła usunąć udostępniony wpis, jednak nie od dziś wiadomo, że w sieci nic nie ginie.

Nie jest tajemnicą, że Kara i Nathalia nie darzą się zbyt ciepłymi uczuciami. Nathalia jeszcze przed tym, jak w programie został wyemitowany seks Kary i Marcina, przyznała, że na ma z dziewczyną kontaktu, a fani nie raz zauważyli, jak uszczypliwości Kary w stronę Nathalii w mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że jednak ten wpis to mocna przesada. Czyżby Kara to sobie uświadomiła i dlatego postanowiła go usunąć, a może z początku nie przyjrzała się, co tak naprawdę udostępniła?

Ostatnia Puszka Pandory przed finałem "Hotelu Paradise 3" okazała się szczególnie trudna dla Kary i Marcina. Para znalazła się w prawdziwym ogniu pytań. Sądzicie, że mimo skrajnych emocji, jakie wzbudzili w pozostałych uczestnikach, ta dwójka będzie miała szansę na rozbicie Złotej Kuli?