Hanna Lis w rozmowie z Party.pl opowiedziała o szczegółach swojego nowego programu w TVN Style - "Bez planu". Dziennikarka będzie odkrywała tajniki kuchni świata poprzez rozmowy z ludźmi, którzy bardzo ją inspirują:



To jest program podróżniczo-kulinarny, ale definicja nie do końca wyczerpuje to, co ja chcę tam pokazać. Mamy tyle fantastycznych historii ludzkich, to jest program o kulinariach, ale to jest opowiadane przez spotkania z ludźmi. Mam nadzieję pokazać znacznie więcej, niż tylko gary - mówi nam Hanna Lis.