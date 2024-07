Halina Mlynkova zdradziła nam, z jakim uczestnikiem "The Voice of Poland" chciałaby zaśpiewać w duecie. Okazuje się, że nie był to żaden z finalistów, lecz... Piotr Tłustochowicz, który był jej faworytem od początku. Dlaczego akurat on?

Był jeden taki uczestnik - porywał mnie za serce spokojem, niesamowitą aurą, piękną barwę. Miał coś wyjątkowego w sobie. Żałowałam, że odpadł. Piotrek, jest tu dzisiaj. - mówiła Halina

A jak oceniła finalistów show?

Halina Mlynkova w finale The Voice of Poland

Piotr Tłustochowicz był jej faworytem