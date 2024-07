Czy Grzegorz i Ania z programu "Rolnik szuka żony" będą mieli dziecko? Internauci doszli do takiego wniosku po wpisie rolnika, który zamieścił na swoim Facebooku wesołe zdjęcie z Anią, które podpisał: "Mamy wiele powodów do uśmiechu ;-)". Jedna z fanek programu dopytywała się, czy te pogłoski są prawdziwie.

Szkoda, może chociaż ślub zaplanowany? :)

Ania z Grzegorzem szczęśliwi razem już kilka tygodni po programie Rolnik szuka żony

Ania i Grzegorz z Rolnik szuka żony:

Jak nas nie chcecie to mówcie ! Będę was katował tematami rolniczymi ;-) Swoją drogą, Ania taka szczęśliwa? Pewnie w tym czasie rzepaku nie koszę :-P

Posted by Grzesiek z Rolnik szuka żony on 19 listopada 2015