Za nami półfinał programu "Taniec z gwiazdami". Widzowie poznali dwie finałowe pary - Ewelinę Lisowską i Tomka Barańskiego, a także Agnieszkę Kaczorowską i Łukasza Kadziewicza. Tancerka i siatkarz dali z siebie wszystko, a jurorzy nie mogli długo ochłonąć po ich seksownych układach. Łukasz najwyraźniej też był rozpalony do granic możliwości, ponieważ w przypływie emocji zdjął z siebie koszulę, co wywołało powszechne zachwyty. Zobaczcie, jak radzili sobie na parkiecie! Jeden z tabloidów napisał nawet, że Łukasz "stanął na wysokości zadania" i świetnie wykonywał kroki tańca towarzyskiego, dzięki czemu dostał się do finału show. Zobaczcie gorące zdjęcia pary!

