Filip Chajzer chce zmienić pracę przed świętami Bożego Narodzenia. Prezenterowi zamarzyło się, żeby zostać... kurierem. O swoim pomyśle poinformował na Facebooku.

Która firma kurierska chcę mnie przyjąć na jeden przedświąteczny dzień w Wawie? Obiecuję nie wziąć kasy (albo wziąć i dać na psy i koty) oraz dowieźć wszystkie paczki z prezentami. Będzie się za mną pałętać pomocnik świętego kuriera z kamerą. Zapraszam na priv - napisał Filip na Facebooku.

Filip Chajzer będzie realizował materiał do "Dzień dobry TVN" jako kurier św. Mikołaja. Trzeba przyznać, że to fantastyczny pomysł! Zresztą nie pierwszy po powrocie dziennikarza do pracy po kilku miesiącach przerwy spowodowanej tragiczną śmiercią jego syna. Prezenter wrócił do pracy w "Dzień dobry TVN", a wkrótce zobaczymy go też w show "Mali Giganci". Cieszycie się, że prezenter znów jest w telewizji? Chcielibyście, żeby dostarczył wam do domu prezent?

Filip Chajzer na konferencji TVN

