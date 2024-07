Kilka tygodni temu jako pierwsi podaliśmy listę wszystkich gwiazd, które wystąpią w "Bitwie na głosy 3" i z którymi TVP negocjuje występ (zobacz). Póki co potwierdziły się wszystkie nazwiska. Teraz poznaliśmy kolejne, a jest to: Ewa Farna. Dziś wszelkie przypuszczenia dotyczące udziału młodej gwiazdy w muzycznym show znalazły swoje oficjalne potwierdzenie. Gwiazda na fanpage'u napisała (pisownia oryginalna):

Tak, to oficjalne, bede w Bitwie na glosy. I bede sie tym swietnie bawic!;-) Mozecie ostatnio widziec sporo szumu, prawdopodobnie negatywnego szumu, w ktorym nie chce mi sie nawet wiedziec, o co komu chodzi..

Ewa ma na myśli zapewne szum wokół jej pechowego wypadku. Z pewnością udział w show TVP2 ociepli nadszarpnięty nieco wizerunek gwiazdy. Co ciekawe, będzie to pierwsze tego typu show telewizyjne z obecnośćią Ewy Farnej. Artystka nie brała do tej pory udziału w żadnym innym programie. Ani w "Tańcu z gwiazdami", ani w "Gwiazdy tańczą na lodzie" czy "Tylko nas dwoje".

Przypomnijmy, że Ewa Farna nie ma polskiego obywatelstwa. Chociaż gwiazda pochodzi z czeskiego Zaolsia to w programie będzie trenerką drużyny z Cieszyna.

