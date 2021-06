Dlaczego Edyta Górniak zrezygnowała z bycia trenerką w "The Voice of Poland"? Kto ją zastąpi? Zaskakująca decyzja diwy!

Edyta Górniak poinformowała fanów, że nie zobaczymy jej w nachodzącej, dwunastej już edycji "The Voice of Poland"! Dlaczego zrezygnowała z funkcji trenerki? W swoim poście Edyta Górniak pisze, że była to dla niej bardzo trudna decyzja, jednak mimo wielu rozmów z produkcją i Telewizją Publiczną postanowiła skupić się teraz na innych projektach. Nie wyklucza jednak powrotu do "The Voice of Poland"!

Edyta Górniak rezygnuje z bycia trenerką w "The Voice of Poland"!

Przygotowania do premiery kolejnej, dwunastej edycji show "The Voice of Poland" ruszyły niedawno. Niemal pewne było to, że w składzie trenerskim pojawi się znów Edyta Górniak. Co więcej, spekulowało się nawet, że diwa będzie namawiać producentów, żeby pojawił się w nim również jej serdeczny przyjaciel, Rafał Brzozowski. Ostatecznie prowadzący "Jaka to melodia?" zdementował wszelkie plotki, a teraz sama Edyta Górniak poinformowała fanów o rezygnacji z udziału w show:

Kochani Moi. Przez ostatnich kilka tygodni spoczywało i ciążyło na moich ramionach kilka ważnych decyzji. Jestem bardzo Wdzięczna za zaufanie wobec jakości mojej pracy, a także szanuję i lubię atmosferę współpracy pomiędzy wszystkimi moimi Partnerami, Producentami, Podwykonawcami, Wydawcami i Reżyserami. Mimo wielu życzliwych rozmów i starań zarówno ze strony Produkcji Programu „The Voice od Poland” jak i Telewizji Polskiej, niestety nie mogłam przyjąć zaproszenia do programu w tym sezonie. Przepraszam wszystkich Fanów tego formatu.



Gwiazda poinformowała fanów, że chce skupić się na zupełnie innych projektach. Nie wyklucza jednak pracy w show w przyszłości. Edyta pisze, że decyzja o rezygnacji była dla niej bardzo trudna:

To była dla mnie wewnętrzna batalia i ostatecznie bardzo trudna decyzja.. Ostatnie dwa lata, pełne nowych wyzwań dla Nas wszystkich, otworzyły przede mną wiele projektów, w które obecnie jestem zaangażowana. Projekty te wymagają ode mnie staranności i pełnej koncentracji podobnie, jak wypełnienie z oddaniem i zaangażowaniem roli Trenera w tym programie. Nie byłabym w stanie wykonać w równym stopniu wszystkich zobowiązań. Kłaniam się całej Produkcji i mojej Rodzinie „The Voice” ...❤️ Liczę, że spotkamy się już w kolejnym Sezonie. Tymczasem dla moich Kochanych Fanów, szykujemy wspólnie z moja ekipą kilka pięknych niespodzianek, których szczegóły poznacie wkrótce. A MY zobaczymy się już podczas „Wakacyjnej Trasy Dwójki” - pisze Górniak.

Jan Bogacz / TVP

Kto jeszcze zrezygnował z "The Voice of Poland"?

Widzowie show są w niezłym szoku, ponieważ zabraknie w nim nie tylko Edyty Górniak. Już jakiś czas temu pisaliśmy, że ze względów społeczno-politycznych w show nie pojawi się Michał Szpak, a niedawno Fakt.pl informował, że Urszula Dudziak również zrezygnowała z udziału w "The Voice of Poland" na rzecz koncertów. Pewne jest także to, że w roli jurora w formatach "The Voice" nie zobaczymy również Andrzeja Piasecznego.

East News

Kto pojawi się w "The Voice of Poland 12"?

Od jakiegoś czasu trwają spekulacje, kto zastąpi trenerów z poprzedniej edycji programu. Najpewniejszy (choć po dzisiejszym oświadczeniu Edyty nic nie jest pewne) wydaje się być udział Tomsona i Barona. Na liście tzw. "pewniaków" jest także... Sylwia Grzeszczak! Według serwisu Pudelek.pl o posadzie trenerki w "The Voice of Poland" marzyła od dawna:

Zamiast Michała Szpaka w nowej edycji zobaczymy Sylwię Grzeszczak. Telewizja Polska od wielu lat zabiegała o współpracę z wokalistką, jednak ta konsekwentnie odmawiała. Miała wiele zobowiązań zawodowych, ponadto poświęcała się rodzinie - czytaliśmy.

Wcześniej plotkowano również o udziale m.in. Ani Wyszkoni, Małgorzaty Ostrowskiej czy nawet Beaty Kozidrak. O tym, kto pojawi się w show, dowiemy się zapewne za kilka tygodni.