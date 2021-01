"The Voice of Poland" bez Michała Szpaka i Andrzeja Piasecznego? Piasek zareagował na komentarz TVP!

Andrzej Piaseczny zareagował na komentarz TVP w sprawie ewentualnych zmian w jury w programach "The Voice"! Uwielbiany przez widzów wokalista odniósł się do medialnych spekulacji w sprawie ewentualnego zwolnienia z muzycznego talent-show. Andrzej Piaseczny opublikował krótki, ale bardzo wymowny komentarz, który już zniknął z sieci. Co napisał?

Andrzej Piaseczny straci pracę w TVP?

Od kilku dni o Andrzeju Piasecznym jest naprawdę głośno. Wszystko za sprawą relacji z 50. urodzin wokalisty, który podczas imprezy krzyczał m.in. "Je**ć PiS i Konfederację". W mediach zawrzało, a sprawę postanowiło skomentować TVP. Władze stacji odniosły się również do zachowania Michała Szpaka, który kilka miesięcy temu poparł Strajk Kobiet i wziął udział w happeningu pod domem Jarosława Kaczyńskiego.

Ostatnio portal plotek.pl zapytał przedstawicieli TVP, czy ze względu na doniesienia dotyczące Andrzeja Piasecznego i Michała Szpaka w kolejnych edycjach "The Voice od Poland" i "The Voice Senior" zobaczymy ich jeszcze w jury.

Skład jurorów formatu "The Voice..." jest stale modyfikowany. O tym, kto zasiądzie w fotelach trenerskich w kolejnych edycjach programu, Telewizja Polska poinformuje w odpowiednim czasie - taką odpowiedź otrzymał portal Plotek.pl od Centrum Informacji TVP.

Andrzej Piaseczny opublikował na Facebooku link do strony na której znalazł się komentarz TVP.

Serio?- napisał na portalu społecznościowym, ale po chwili skasował swój komentarz.

Myślicie, że w kolejnych edycjach "The Voice of Poland" i "The Voice Senior" naprawdę zabraknie Michała Szpaka i Andrzeja Piasecznego? My mamy nadzieję, że tak się nie stanie!

East News

Juror "The Voice Senior" zniknie z muzycznego talent show?