Sylwia Grzeszczak trenerem w "The Voice of Poland"? "Telewizja Polska od wielu lat zabiegała o współpracę..."

W "The Voice of Poland" szykuje się dużo zmian. Jeszcze niedawno ogłoszono, że w kolejnej edycji trenerem nie będzie już Michał Szpak, z udziału w programie zrezygnowała także Urszula Dudziak. W mediach pojawiły się więc spekulacje na temat tego, kto zastąpi najbardziej lubianych jurorów. Najczęściej wspominano o Rafale Brzozowskim, który jest kluczową gwiazdą TVP, a niedawno przypomniał, że jest także wokalistą ( reprezentując Polskę na Eurowizji 2021 - bez sukcesu). "The Voice of Poland" bez Rafała Brzozowskiego! "The Voice of Poland" to program, który zawsze cieszył się dużą oglądalnością. Nie da się ukryć, że kluczową rolę w tej produkcji pełnią trenerzy, którzy pracują ze swoimi podopiecznymi i szykują na podbój sceny. Trenerzy także podejmują najbardziej emocjonujące decyzje o tym, kto zostanie, a kogo eliminują. Nic więc dziwnego, że informacje o odejściu Michała Szpaka czy Urszuli Dudziak zasmuciły fanów. Jak się okazuje, nazwiska dwóch nowych trenerów wcale nie są znane, ponieważ Rafał Brzozowski jasno zakomunikował: Pojawiają się artykuły, że mam być trenerem "The voice of Poland". Nie, nie będę trenerem "The voice of Poland" - zapewnia Rafał Brzozowski. Okazuje się jednak, że muzyk będzie związany z innym formatem "The Voice": Jestem prowadzącym kolejnej edycji "The Voice of Senior" na razie. To jest bardzo piękny program, fantastyczny. Sam nie mogę się doczekać spotkania z seniorami i być częścią tego programu - zapewnił. Rafał Brzozowski dementując informacje o swoim udziale w "The Voice of Poland" zostawia widzom niemałą zagadkę. Kto w takim razie zastąpi dwóch najbardziej lubianych trenerów? Zobacz także: Eurowizja 2021:...