Rafał Brzozowski zastąpi Michała Szpaka w "The Voice of Poland"?! Jest oświadczenie wokalisty

Kiedy media obiegła informacja, że w kolejnej edycji "The Voice of Poland" nie zobaczymy Michała Szpaka, fani show nie kryli swojego rozżalenia. Z kolei, gdy pojawiły się doniesienia o tym, że rzekomo to Rafał Brzozowski zastąpi uwielbianego przez widzów jurora, atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej gorąca. Teraz na te plotki zdecydował się zareagować sam zainteresowany. Prowadzący "Jaka to melodia" zamieścił krótkie oświadczenie na ten temat w swoich mediach społecznościowych. Sprawdźcie szczegóły!

Rafał Brzozowski będzie nowym trenerem "The Voice of Poland"?

Michał Szpak był związany z "The Voice of Poland" przez kilka ostatnich sezonów. W roli jurora spisywał się doskonale - był zawsze merytoryczny, sprawiedliwy i pełen empatii. Nic więc dziwnego, że uczestnicy marzyli o tym, aby to właśnie w jego drużynie kontynuować przygodę z muzycznym show. Wokaliście udało się również zaskarbić serca tysięcy fanów, którzy nie wyobrażali sobie programu bez jego udziału. Niestety, dziś już wiemy, że najprawdopodobniej widzowie będą musieli się z tym pogodzić.

Wiadomość o tym, że Michała Szpaka najprawdopodobniej nie zobaczymy już w "The Voice of Poland" mocno zasmuciła widzów muzycznego show. Szybko rozpoczęła się giełda nazwisk i pytania, kto mógłby zastąpić tak wspaniałego jurora. Według medialnych doniesień, które pojawiły się kilka dni temu, zastępcą Michała Szpaka ma być Rafał Brzozowski.

Ta informacja mocno podzieliła fanów "The Voice of Poland". Teraz do tych plotek zdecydował się odnieść sam Rafał Brzozowski, który opublikował w mediach społecznościowych krótkie oświadczenie.

- Czy to ja będę trenerem w Voice of Poland? Takie doniesienia od kilku dni pojawiają się w mediach. Odpowiedź brzmi... - napisał Rafał Brzozowski i dołączył nagranie, na którym widzimy, że zaprzecza tym pogłoskom.

Kto w takim razie mógłby zastąpić Michała Szpaka? Macie jakieś swoje typy?

