Danka i Wiola ponownie urządziły awanturę na "Farmie". Wiola miała już dość. Nazwała ją kłamczuchą, z kolei Danka zarzucała jej, że robi wszystko, żeby własnie ją wybrać do pojedynku. Trudno uwierzyć, ale przyczyną awantury, było... pytanie o wodę. Widzowie programu nie mogą uwierzyć w skalę dramy:

Wiola i Danka kłócą się na "Farmie"

Dopiero co Patrycja odpadła z "Farmy", ale pozostali uczestnicy nie mają czasu by odczuwać ulgę w związku z tym, że wciąż są w programie. Wielki finał zbliża się dużymi krokami, a atmosfera na planie gęstnieje. Dziś doszło do ponownego spięcia pomiędzy Wiolą a Danką. Ta pierwsza musiała wybrać sobie przeciwnika do pojedynku, więc Danka była pewna, że ciągle będzie szukała zaczepki.

Przez cały dzień się dzisiaj wyciszałam i unikałam Wioli przed ewentualnym pojedynkiem z nią. Nie chciałam awantury po prostu

Wiola jednak podchodziła do Danki i zadawała jej pytania m. in. dotyczące gotowanego przez nią obiadu. To wytrącało z równowagi Dankę:

Cholera nie pozbędę się jej, nie potrafi dać mi spokoju.

Kontynuowała:

No ewidentnie szuka zwady ze mną. Wiola dzisiaj cały dzień jest takim zapalnikiem. Więc stwierdziłam Danuta spokojnie, wytrzymasz

Danka nie mogła znieść obecności Wioli obok i szukała teorii spiskowych, dla których ta druga miałaby ją prowokować:

Ja mówię, ja pieprzę ona będzie mi tu siedziała z tyłu i będzie po prostu prowokowała mnie do awantury i już mi tutaj chodziły ciarki. Idę stąd, bo zaraz będzie afera a ja tego nie chcę.

Wiola pokonała Dankę w pojedynku na "Farmie"

"Wiolę bardzo boli to, że skutecznie staram się jej unikać". Zawyrokowała Danka, pewna swoich przekonań. Wiola jednak zapewniała:

Prawda jest taka, że nawet jak ona mnie zdenerwuje teraz to nie jest powiedziane, że wezmę ją do pojedynku.

Stwierdziła, że dopiero jak pozna zasady pojedynku wybierze przeciwnika. Tym okazało się przeciąganie liny. Obawy Danki się spełniły:

Do mojej konkurencji wybieram Danusię, która na to czekała cały dzień - powiedziała z przekąsem.

Zdenerwowana Danka zarzuciła Wioli, że specjalnie ją wybrała do pojedynku, bo wiedziała, że ma duże szanse. Wypomniała jej, że "nie weźmie na klatę silniejszego przeciwnika" i gdyby miała honor to zawalczyła by z mężczyzną. Wiola wygrała pojedynek tym samym melduje się w tygodniu półfinałowym. Erwin i Danka są w grupie zagrożonych.

Tuż po pojedynku pomiędzy Wiolą a Danką doszło do awantury. W dramę wplątała została także Kaja, która nie ukrywała żalu do Danki, ponieważ w swojej wersji nieco ją wykorzystała.

Widzowie "Farmy" są wściekli na Dankę

Dramy na "Farmie" dzielą również widzów programu, którzy nie wierzą w to, co dzieje. Nie zostawili na Dance suchej nitki:

Szuka zwady. Danka jest psychiczna, najgorsza osoba na farmie. Robi wszystko żeby tylko nie brać udziału w pojedynku.

Danka z każdym odcinkiem jest coraz bardziej odklejona.

Danka, która mówi że laska ma wziąć do pojedynku faceta, bo przecież jest wysportowana... Takiej komedii dawno nie widziałam

Danusia niech umawia wizytę u specjalisty. Tym okrętem sterują motomyszy z marsa.

Gdybym była na tej farmie to Dance bym chyba krzywdę zrobiła... Boże co za kobieta

Tak jak na początku szkoda było mi Danusi, tak teraz ani trochę. Tyle sobie dodaje, że to aż chore

Niektórzy jednak starają się stawać po jej stronie:

Oczywiście, że Danusia! Skoro Wiola wiedziała że Dana ma gotować obiad to po kiego grzyba się pytała, na co wodę szykuje? A potem o tej cebuli ta mówi, że nie a ta znowu swoje we wszystko się wpierdziela i szuka zwady.

A jakie jest Wasze zdanie?

