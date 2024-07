Już na poczatku sierpnia ruszają pierwsze nagrania czwartej edycji “Twoja twarz brzmi znajomo”. Znany jest juz prawie cały skład gwiazd, które wezmą udział w programie (Czytaj także: Łukasz Zagrobelny i Krzysztof Respondek w „Twoja twarz brzmi znajomo”)

Reklama

Ale niespodzianką jest to, że producentom udało się przekonać Bartka Kasprzykowskiego!

Bartek Kasprzykowski w czwartej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Aktor niedługo kończy zdjęcia do serialu "Bodo" o życiu i karierze Eugeniusza Bodo. A właśnie do tego serialu Kasprzykowski od marca brał nawet lekcje śpiewu operowego.

Czytaj także: Bartek Kasprzykowski chce zaśpiewać w duecie z Tamarą!

Zobacz także

My nie wiedzieliśmy, że Bartek tak dobrze śpiewa. Do programu zawsze organizowane są eliminacje, w których sprawdza się, czy gwiazdy poradzą sobie z modyfikacją głosu. Najwyraźniej lekcje wokalu tak się aktorowi spodobały, że teraz pokaże na co go stać w "Twoja Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Jeszcze niedawno aktor przekonywał, że nic nie wie o swoim starcie w show. Widać umie dotrzymać tajemnicy, do której zobowiązali go producenci programu (zawsze zależy im, by nazwiska uczestników jak najpóźniej wyszły na jaw).

Czy Waszym zdaniem ma szanse wygrać?



BODO. Sport ekstremalny. Hehe.

Reklama

Posted by Bartek Kasprzykowski on 20 lipca 2015