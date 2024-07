Mamy kolejny zwiastun programu "Azja Express". Co tym razem wydarzy się w show? Jak zwykle uczestnicy będą mieli do wykonania mnóstwo trudnych zadań - m.in. w lokalnej restauracji obsłużyć aż trzy stoliki. Ponadto - pogoda też nie będzie dopisywać, a to dodatkowo źle wpłynie na ich samopoczucie.

Kto odpadnie? Tym razem z programem pożegna się jedna z par. Kto to będzie? W zwiastunie widać, że kłopoty mają Łukasz Jemioł i Hanna Lis! Projektant w pewnym momencie bardzo źle się poczuł. Wówczas dziennikarka poprosiła lekarza na plan...

Zadanie jest nie do wykonania, więc poprosimy o wsparcie lekarza - mówi Hanna Lis.

Czy to oznacza, że Hanna i Łukasz odpadną z show? Zobaczymy już 26 października w TVN.

Hanna Lis i Łukasz Jemioł mają kłopoty...

Za kogo trzymacie kciuki?