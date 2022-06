"America's Got Talent": Sara James nie jest pierwszą Polką, która zachwyciła Amerykę! 

Świat właśnie poznał talent 14-letniej Sary James z Polski. Zwyciężczyni "The Voice Kids 4" wystąpiła w 17. sezonie "America's Got Talent" zdobywając "złoty przycisk" od Simona Cowella. Jednak Sara James nie jest pierwszą Polką, która prezentowała swój talent na scenie amerykańskiego talent show! Pamiętacie Duo Destiny?

"America's Got Talent": Nie tylko Sara James zachwyciła. Kto jeszcze z Polski?

Sara James zapisała się w historii amerykańskiego "Mam Talent". 14-letnia Sara James zdobyła "złoty przycisk" od Simona Cowella. Już niedługo wraz z innymi uczestnikami zmierzy się w półfinałach "America's Got Talent". James nie jest jedyną nastolatką, która zdobyła "złoty przycisk w 17. sezonie. Wyborem Howie'go Mandela była 11-letnia Madison Tylor Baez, którą widzowie kojarzą z serialu "Selena. The Series", gdzie wcieliła się w rolę zamordowanej przez fankę Seleny Quintanilli. Madison Tylor Baez grała młodą Selenę.

Występ Sary James w "America's Got Talent" jest dziś komentowany w mediach na całym świecie. Zdolna nastolatka z sukcesami takimi jak wygrana w "The Voice Kids" oraz 2. miejsce na Eurowizji Junior, nie jest jednak pierwszą Polką, która zachwyciła amerykańską publiczność w tamtejszym "Mam Talent". W amerykańskiej wersji swoich sił próbują nie tylko rodacy ale również uzdolnieni ludzie z całego świata. W 2020 roku w drugiej odsłonie "America's Got Talent: The Champions" pojawił się duet akrobatyczny Duo Destiny, który tworzą Kinga Grześków z Polski oraz Goncalo Roque z Portugalii.

AGT: Duo Destiny podobnie jak Sara James zachwyciło Amerykę

Kinga Grześków i Gonzalo Roque jako Duo Destiny wystąpili w polskim "Mam Talent". W 11. edycji otrzymali "złoty przycisk" od Agnieszki Chylińskiej, prezentując swoje akrobatyczne zdolności. Ostatecznie zakończyli swoją przygodę z programem, wygrywając "Mam Talent" w 2018 roku. Rok później zgłosili się do "America's Got Talent: The Champions", gdzie bezsprzecznie zachwycili jury!

Kinga Grześków i Gonzalo Roque z Duo Destiny dostali się do odcinków na żywo 2. sezonu "America's Got Talent: The Champions" w 2020 roku, gdzie mierzyli się ze sobą finaliści formatu "Mam Talent" z całego świata. Polsko-portugalskiemu duetowi udało się dotrzeć aż do półfinałów, brawurowo przechodząc etapy castingów oraz ćwierćfinałów.

Kim jest Kinga Grześków z "America's Got Talent"?

Kinga Grześków z Duo Destiny pochodzi z Zielonej góry. Urodziła się w 1995 roku i zaczeła trenować gimnastykę i akrobatykę już wieku 7 lat. Kinga Grześków ma na swoim koncie wiele sportowych sukcesów, jest wielokrotną mistrzynią Polski seniorów i juniorów w kategorii dwójek kobiet oraz trójek kobiet w akrobatyce sportowej. Uczestniczyła w mistrzostwach Europy w 2006 roku oraz w mistrzostwach świata w latach 2006, 2008, 2010 oraz 2012. Po ukończeniu szkoły średniej w 2014 roku dołączyła do świata cyrku jako performerka, co doprowadziło ją do poznania obecnego partnera Goncalo. W zdobywającym uznanie na świecie duecie Duo Destiny współpracuje od 2015 roku. Kinga Grześków i Gonzalo Roque z Portugalii po raz pierwszy wystąpili razem w ramach Pirates Adventure Show na Majorce.

Kiedy Kinga dostała propozycję pracy w show na Majorce potrzebowała partnera do pary. Napisała wiadomość na facebooku do akrobatów których kojarzyła z zawodów. Gonzalo zdecydował się w ciągu 24 godzin. Zostawił poukładane życie w Portugalii i wyjechał na 8 miesięcy. Są parą - napisano na stronie Mam Talent.

Duo Destiny dotarło aż do półfinałów "America's Got Talent", a jak pójdzie Sarze James? Będziemy trztmać kciuki!