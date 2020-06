Mówiono o niej, że jest hiszpańską Madonną. Gdyby Selena Quintanilla-Perez wciąż żyła byłaby popularniejsza niż Jennifer Lopez. W chwili śmierci miała zaledwie 24 lata i była u szczytu kariery. Jej płyty rozeszły się w ponad 60 mln egzemplarzy, co zagwarantowało jej pozycję jednej z najlepiej sprzedających się latynoskich artystek w historii. W latach 90. nie miała sobie równych. Sławę zyskała dzięki muzyce Tejano, była pierwszą kobietą, która zyskała tak wielką popularność w tej dziedzinie muzyki, w późniejszych latach zaczęła odgrywać coraz większą rolę w dziedzinie latynoskiego popu i R’n’B. Była nie tylko piosenkarką, ale również pisała teksty, była aktorką, modelką i projektantką mody. Jej życie zostało okrutnie przerwane przez szefową jej własnego fanklubu, z którą była tak zżyta, że niejednokrotnie mówiła do niej "mamo" i powierzyła jej całą karierę zawodową łącznie z finansami. Co się stało pamiętnego 31 marca 1995 roku w popularnym w USA motelu Days Inn? Poznajcie szokującą historię nieprawdopodobnie zdolnej i zbyt dobrej Seleny Quintanilli-Perez.

Selena Quintanilla-Perez. Dzieciństwo i trudne początki kariery

Selena Quintanilla urodziła się 16 kwietnia 1971 roku w Lake Jackson w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Była najmłodsza z trójki rodzeństwa. Jej ojciec Abraham Quintanilla był muzykiem, producentem i kompozytorem i to właśnie po nim Selena odziedziczyła pasję do muzyki. Jej talent objawił się już w wieku 6 lat.

Jej wyczucie rytmu, jej wysokie tony były idealne. Wiedziałem to od pierwszego dnia - mówił Abraham Quintanilla, ojciec Seleny w rozmowie z "People".

Selena swoją karierę zaczynała już jako mała dziewczynka śpiewając, w zespole, który tworzyła wraz z rodzeństwem: Suzette i Abrahamem (AB), którzy jej akompaniowali. Początkowo grali koncerty w restauracji prowadzonej przez ojca. Niestety knajpa nie funkcjonowała długo z powodu kryzysu i recesji, biznes Abrahama (ojca) zbankrutował. Wówczas wszystko postawił na karierę swoich dzieci, z naciskiem na Selenę, która była największą nadzieją.

W wieku 10 lat Selena Quitanilla została wokalistką zespołu "Los Dinos", który został założony przez jej ojca ponad 30 lat wcześniej. Skupiali się na muzyce Tejano, która wówczas była bardzo popularna szczególnie w Teksasie. Selena była pierwszą kobietą, która zaczęła karierę w tym zdominowanym przez mężczyzn gatunku muzycznym i to okazało się jej drzwiami do światowej kariery. W składzie zespołu który zmienił nazwę na "Selena y Los Dinos" grała przez wiele lat, aż w 1989 roku rozpoczęła karierę solową. Początki były trudne. Selena śpiewała po hiszpańsku totalnie nie znając tego języka, ucząc się wymowy tekstów piosenek. Często nie zarabiali nic na swojej pracy, ponieważ koszty, które ponosili przerastały ich zarobki.

W 1981 roku podpisali pierwszy kontrakt płytowy, a w 1984 roku pojawił się pierwszy album pt. "Mis Primeras Grabaciones". Grupa zaczęła zyskiwać coraz większą popularność w stanie Teksas. Zaczęła promować płytę w programach telewizyjnych i radiowych, m, in. w Jimmy Canales Show, dzięki czemu została odkryta przez jednego z najpopularniejszych wykonawców muzyki Tejano Ricka Trevino. W 1987 roku, 15-letnia Selena otrzymała nagrodę "Wokalistki Roku" na Tejano Music Awards. Udało jej się utrzymać ten tytuł przez 9 lat z rzędu.

Szokująco rosnąca popularność nastolatki oraz coraz większa liczba obowiązków zawodowych w tym rozjazdów na koncerty sprawiła, że Selena miała coraz mniej czasu na szkołę, a kiedy już w niej się pojawiała była tak wycieńczona, że zasypiała na lekcjach. Podejście rodziców Seleny do jej kariery nie spodobało się nauczycielom, którzy chcieli zgłosić sprawę dziewczyny do Rady Edukacji w Teksasie. Uważali, że Selena jest za młoda na karierę muzyczną i nie ma warunków do nauki. Decyzją rodziców kontynuowała edukację w domu i ostatecznie udało jej się skończyć szkołę średnią. Selena na tym nie poprzestała. Zdecydowała się również na studia, wybierając kierunek administracji biznesowej.

Wielka miłość Seleny Quintanilli-Perez

Dzięki odkryciu przez Ricka Trevino i docenieniu Seleny na jego wydarzeniu Tejano Music Awards, otworzyły się przed nią kolejne możliwości. Została odkryta przez Jose Behara, który szukał dla swojej wytwórni nowych twarzy. Niedługo później wraz z zespołem wydała kolejny album, który sprzedał się lepiej niż tego oczekiwano i przyniósł nastolatce jeszcze większą popularność. Mniej więcej w tym samym czasie dzięki swojemu bratu AB poznała Chrisa Pereza, który również był muzykiem, gitarzystą. Za namową brata Chris dołączył do zespołu Seleny, kiedy szukali nowego członka. Niedługo później Selena i Chris zakochali się w sobie i muzyk zakończył swój jeszcze trwający poprzedni związek. Ojciec próbował wymusić na nich rozstanie szantażem, uważał, że ta relacja może zaszkodzić wizerunkowi zespołu i albo oni się rozstaną albo rozpadnie się zespół. Chris Perez nie zrezygnował z uczuć i postanowił odejść z grupy. Zakochani wciąż się spotykali i wzięli ślub w tajemnicy jednak media szybko ją odkryły. Ostatecznie ojciec zaakceptował decyzję córki, a jego świeżo upieczony zięć powrócił do zespołu.

Tejano Music Awards z roku na rok otwierało przez Seleną oraz jej zespołem kolejne drogi. Po jednym z występów na gali zainteresowała się nimi jedna z najważniejszych latynoskich wytwórni muzycznych, z którą wydali trzecią płytę. Nowi doradcy chcieli aby zaczęła solową karierę. Jesienią 1989 roku wydała pierwszą solową płytę "Selena", która trafiła na listę Billboard i utrzymywała się na niej aż przez 8 miesięcy.

Tragedia jest już blisko

Kariera Seleny Quintanilli-Perez wciąż rosła. Królowała na Bilboardzie a także otrzymała nagrodę Grammy za jeden ze swoich albumów pt. "Live". Stawała się jedną z najpopularniejszych i najbardziej dochodowych wokalistek lat 90. Do Abrahama Quintanilla zajmującego się interesami córki, w końcu zgłosiła się fanka jego córki, Yolanda Saldivar, z prośbą o założenie fanklubu Seleny. Pomysł zrodził się po jednym z koncertów. Quintanilla, po rozmowie z córką, zgodził się. Selena bardzo szybko zaufała szefowej swojego fanklubu, który bardzo szybko się rozrósł i przeszła z relacji fan-artysta do przyjaźni. Yolanda miała 30 lat i była pielęgniarką w San Antonio. Nie miała łatwo w życiu i prawdopodobnie to, że Selena odnalazła w niej bratnią duszę sprawiło, że tak szybko się przed nią otworzyła. W końcu Selena rozszerzała swoją działalność. Została projektantką ubrań i otworzyła swoje butiki w Corpus Christi oraz San Antonio, mianowała Yolandę osobą zarządzającą tym biznesem, ponieważ to właśnie jej wówczas ufała najbardziej. Butiki przynosiły milionowe zyski, więc to stanowisko było dowodem na to, że Selena traktuje Yolandę jak rodzinę. Powierzyła jej również swoje finanse, zwierzała jej się z największych sekretów i traktowała jak najlepszą przyjaciółkę. Fanklub, butiki, finanse... okazuje się, że to nie wszystko. W 1994 roku Yolanda Saldivar objęła również funkcję managerską nad Seleną. Była ona wówczas u szczytu swojej kariery. Nie zauważyła jednego... Oddanie Saldivar przerodziło się w niebezpieczną obsesję. Pielęgniarka z San Antonio chciała mieć absolutną kontrolę nad Seleną, oddalała ją od przyjaciół i zaczęła działać na szkodę jej biznesów.

Niedługo po objęciu przez Yolandę Saldivar funkcji managerskich wszystko zaczęło się sypać. Na jaw wyszły nieprzyjemne informacje na temat psychofanki Seleny. Butiki gwiazdy zaczęły tracić zyski a pracownicy skarżyli się na zachowanie szefowej. Yolanda miała zwalniać ich bez powodu. Selena ani jej ojciec początkowo nie brali tego na poważnie. Zbyt mocno ufali Yolandzie aby uwierzyć w takie oszczerstwa. Jednak napływało coraz więcej skarg i Abraham zaczął się niepokoić. Również członkowie fanklubu zaczęli się skarżyć. Przynależenie do fanklubu Seleny było płatne i miało członkom gwarantować korzyści materialne (niepublikowane informacje oraz gadżety związane z gwiazdą). Jednak od wielu miesięcy nikt niczego nie otrzymał. Yolanda Saldivar zdefraudowała ponad 30 000 dolarów. Została postanowiona pod ścianą. Abraham rozkazał jej albo udowodnić swoją niewinność albo oddać wszystkie pieniądze jakie sobie przywłaszczyła. Selena nie chciała uwierzyć, że Yolanda mogłaby się okazać tak bezduszna. Ostatecznie jednak musiała ją zwolnić. Yolanda miała zakaz zbliżania się do piosenkarki, jednak nie chciała dać za wygraną. Poza tym była w posiadaniu ważnych dokumentów dotyczących butików Seleny niezbędnych do rozliczenia podatków. Wiedziała, że Selena będzie musiała się z nią spotkać, aby odzyskać papiery.

Morderstwo Seleny Quintanilli-Perez w Days Inn w pokoju 158

Yolanda nie chciała oddać dokumentów dotyczących butików Selenie. Uciekła się do kłamstwa o gwałcie, aby wzbudzić w dziewczynie troskę. Wiedziała, że 24-letnia wokalista nie pozostanie obojętna na jej krzywdę nawet w obliczu zaistniałej sytuacji i to był strzał w 10. Selena zabrała Yolandę do szpitala, jednak tam okazało się, że nie ma na ciele śladów po gwałcie. Quintanilla zrozumiała, że jest manipulowana.

Yolanda zatrzymała się w hotelu Days Inn. Jeszcze tego samego wieczoru Selena Quitanilla-Perez oraz jej mąż Chris Perez pojechali tam, aby ostatecznie odebrać wszystkie potrzebne dokumenty. Okazało się, że Yolanda nie przekazała jej wszystkiego. Następnego dnia Selena zmuszona była jeszcze raz spotkać się z ze swoją przyszła oprawczynią. Tym razem wybrała się na to spotkanie sama. Doszło tam do awantury. Wówczas Yolanda wyciągnęła broń. Przerażona Selena zaczęła uciekać, jednak jej fanka, którą kochała jak matkę, której powierzyła wszystkie najważniejsze dla siebie sprawy i tajemnice, oddała strzał. Kula trafiła w prawe ramię gwiazdy i przebiła tętnicę. Selena straciła mnóstwo krwi. Udało jej się przebiec 120 metrów aż do recepcji. Błagała o wezwanie karetki. Podała imię i nazwisko osoby, która ją postrzeliła oraz numer pokoju.

Yolanda... pokój 158 - to były jej ostatnie słowa

Niestety zmarła w wyniku utraty zbyt dużej ilości krwi oraz zawału serca. Od momentu postrzału do śmierci minęło zaledwie kilka chwil. Gdyby kula trafiła milimetr wyżej lub niżej Selena, wyszłaby z tego cało.

Selena Quintanilla-Perez została zamordowana w wieku niespełna 24 lat przez swoją największą fankę. Zmarła 31 marca 1995 roku, zgon stwierdzono o godzinie 13:05, ponad godzinę po postrzale (11:48). Piosenkarka spoczywa na Seaside Memorial Park w Corpus Christi.

Yolanda Saldívar - morderczyni Seleny Quintanilli-Perez

Yolanda Saldivar po postrzeleniu Seleny Quintanilli-Perez próbowała uciec z miejsca zdarzenia jednak policja jej to uniemożliwiła. Morderczyni zabarykadowała się w samochodzie na 9 godzin. Groziła samobójstwem, trzymając broń, z której strzeliła do swojej idolki przy głowie, grożąc, że się zabije. Początkowo groziło jej usiłowanie zabójstwa, ponieważ Selena nie zmarła od razu. Jednak wiadomość o śmierci gwiazdy szybko przedostała się do mediów. Yolanda słuchała wiadomości w samochodzie. Tam dowiedziała się, że Selena nie przeżyła jej ataku. Ostatecznie oddała się w ręce policji. Pracownica hotelu Days Inn zeznała, że Yolanda po oddaniu strzału goniła uciekającą i umierającą Selenę krzycząc za nią "Ty suko".

Yolanda próbowała przekonać sąd i opinię publiczną, że to był wypadek a pistolet przypadkowo wypalił. Twierdziła, że była załamana oskarżeniami pod swoim adresem i chciała z żalu popełnić samobójstwo. Selena miała błagać ją, aby tego nie robiła i w momencie, gdy chciała zamknąć drzwi od pokoju hotelowego, w którym się znajdowały, broń w dłoni Yolandy miała wystrzelić w stronę Seleny. Ostatecznie nikt nie uwierzył w zmienioną wersję zeznań morderczyni i została skazana na dożywocie za morderstwo pierwszego stopnia z możliwością ubiegania się o wolność po 30 latach. Jej proces był jednym z najgłośniejszych w Ameryce. Yolanda będzie mogła wyjść na wolność już w 2025 roku.

Proces Yolandy Saldivar śledziło kilkaset ekip telewizyjnych. Pojawiały się również merche z koszulkami i gadżetami z tekstami morderczyni.

Selena Quintanilla-Perez - tragiczna historia na wielkim ekranie

Pamięć po Selenie nigdy nie zniknęła. Po jej śmierci hołd oddało jej tysiące fanów a nawet sama Madonna i Gloria Estefan. Selena Quintanilla-Perez po śmierci stała się rekordzistką najlepiej sprzedającej się kolekcji kosmetyków znanych osobistości. Wypuściła ją firma MAC niedługo po jej śmierci. Jej figura pojawiła się w muzeum Mademe Tussauds oraz odsłonięto gwiazdę w Alei Gwiazd. Rodzina nigdy o niej nie zapomniała. Co roku na cześć Seleny organizowane są koncerty "Fiesta De La Flor" oraz wydawane są co raz to nowe wydawnictwa z najpopularniejszymi utworami, bądź wcześniej niepublikowanymi dziełami Seleny.

Dwa lata po tragicznej śmierci Seleny Quintanilli-Perez pojawił się film pt. "Selena", w którym w główną rolę wcieliła się sama Jennifer Lopez. Wówczas to były początki kariery JLo i nie była jeszcze tak znana na świecie. Rola Seleny otworzyła przed nią karierę.

Chris Perez po śmierci ukochanej założył swój własny zespół a jedną z piosenek "The best I can" zadedykował Selenie.

Niedługo, bo jeszcze w 2020 roku, na Netflixie pojawi się również serial o niesamowitej karierze i tragicznej śmierci królowej muzyki Tejano pt. "Selena's Dream Come True". W rolę Seleny Quintanilli wcieli się Christian Serratos czyli Rosita z serialu "The Walking Dead".