Aktualna edycja "Tańca z Gwiazdami" wzbudza wiele emocji. Na parkiecie już pojawiają się pierwsi faworyci, a pretendentką do Kryształowej Kuli już od pierwszego odcinka jest Tatiana Okupnik. Wokalistka przyznała, że o mały włos nie znalazłaby się w programie, a zdecydowała się tylko przez wypadek, który miał miejsce jakiś czas wcześniej. Zobacz: Zaskakujące wyznanie Okupnik na temat udziału w "TzG". Dlaczego wzięła udział?

W popularnym show gościło już bardzo wiele gwiazd. Na udział w TzG zgodziły się największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej czy aktorskiej. Inni konsekwentnie odmawiają od kilku lat, ponieważ ten poziom rozrywki ich nie satysfakcjonuje. Jedną z takich osób jest aktorka Agnieszka Wagner, znana między innymi z roli w serialu "Barwy szczęścia", która skrytykowała tego typu programy. Przyznała, że czuje się zażenowana, gdy natrafi w telewizji na tego typu rozrywkę:

Bardzo lubię taniec, natomiast w tym programie liczy się głównie show i cała jego otoczka. Dostawałam propozycje chyba do wszystkich edycji po kolei, nie tylko zresztą do tego programu. Odmawiałam, aż przestali dzwonić. Muszę przyznać, że czuje się lekko zażenowana za każdym razem, gdy zdarzy mi się rzucić okiem w TV na coś takiego, taki poziom rozrywki to dla mnie, jako dla widza, dno i wodorosty. Natomiast raz jeszcze powtarzam, że nikogo nie oceniam za udział w takich przedsięwzięciach – jeśli ktoś to lubi, proszę bardzo - powiedziała w rozmowie z plejada.pl