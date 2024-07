Agnieszka Kaczorowska i Nikodem Rozbicki mają romans? Gdy tylko piękna tancerka i młody aktor zostali parą w programie "Taniec z gwiazdami", pojawiły się sugestie, że z pewnością połączy ich nie tylko miłość do tańca, ale też gorące uczucie. W końcu Agnieszka w każdej edycji show Polsatu jest łączona ze swoim partnerem tanecznym. W ostatniej edycji głośno było zwłaszcza o jej rzekomym romansie z Łukaszem Kadziewiczem, który miał przyczynić się do kryzysu w małżeństwie siatkarza. Para ostatecznie zdementowała te plotki, ale zainteresowanie mediów wokół ich pary w połączeniu z dobrym tańcem, doprowadziło ich do samego finału. Udało nam się porozmawiać z Agnieszką i Nikodemem podczas treningu do "Tańca z gwiazdami". Co myślą na temat plotek o ich romansie?

Reklama

To co się dzieje w mediach i to, że przypisują nam romans to jest nudne i bez sensu. Szkoda, że jest zainteresowanie wokół tego, a nie tego co tworzymy, jak zmieniamy się w tym programie, jak pokonujemy swoje słabości. Nie ma się do czego odnosić, między nami nawiązuje się relacja przyjacielska, powiedziała nam Agnieszka Kaczorowska.

Co jeszcze o relacjach z Nikodemem Rozbickiem powiedziała Agnieszka Kaczorowska? Posłuchajcie naszego wideo!

ZOBACZ: Faworyzowana Agnieszka Kaczorowska i Nikodem Rozbicki nie wypadli najlepiej w "Tańcu z Gwiazdami". Jak to komentują?

Zobacz także

Agnieszka Kaczorowska i Nikodem Rozbicki w Tańcu z Gwiazdami

Reklama

Para w pierwszym odcinku zatańczyła walca angielskiego