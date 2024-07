Tomasz Oświeciński, trener i gwiazdor serialu "M jak Miłość" oraz zdecydowanie najbardziej rzucający się w oczy uczestnik programu "Agent". Tomasz opowiedział, czy na planie "Agenta" powstały przyjaźnie miedzy gwiazdami. Czy po programie utrzymuje kontakty z Kingą Rusin czy Michałem Szpakiem, z którym w programie miał konflikt i z kim ma bliższe relacje? A także kto jest agentem i kto wygrał! Musicie zobaczyć, jak na tak trudne pytania zareagował Tomasz Oświeciński?

Nie wiem, co powie o mnie Kinga Rusin, na pewno jest moja znajomą. Na pewno moim przyjacielem jest Antek Królikowski, mocno się tam zżyliśmy, moją przyjaciółką jest Tamara Macademian Girl, to są moi przyjaciele mam też jakieś znajomości, które będę pielęgnował, w przyszłości - tak jak Michał Szpak, Kamila Szczawińska czy Joasia Jabłczyńska. Świetni ludzie, każdy z nas był inny. Każdy z nas chciał wygrać. Kto wie, może wygrałem? :) A może jestem... agentem, kto to wie? - powiedział Party.pl Tomasz Oświeciński.