"40 kontra 20": Robert do zapłakanej Magdy: "Nie lubię jak kobiety płaczą" 

To już koniec sielanki w "40 kontra 20". Za nami pierwszy wieczór eliminacyjny a z programem pożegnały się się dwie uczestniczki. Bartek "Junior" i Robert "Senior" w dodatku wybrali nowe grupy, z którymi spędzą najbliższe dni. W tym odcinku nie brakowało łez a także prawdziwych zawodów uczuciowych. Junior zabawił się uczuciami jednej z "czterdziestek"? Zobaczcie, kto opuścił dziś program.

"40 kontra 20": Magda załamana zachowaniem Juniora i Seniora

Dziewczyny po raz pierwszy zmierzyły się z negatywnymi opiniami koleżanek. Swoje zdanie można było wyrażać anonimowo, chociaż kilka odważnych pań nie chciało pozostać anonimowymi. W wyniku pierwszego przegrupowania w drużynie "Juniora" została tylko jedna "czterdziestka". Bartek Andrzejczak do swojego Glampingu zaprosił Izę oraz same "dwudziestki": Julię, Martę, Patrycję oraz Paulę. Robert Kochanek w willi zatrzymał Kingę z "dwudziestek" oraz kilka "czterdziestek": Beatę, Annę, Marlenę oraz Joannę.

Pierwszymi zagrożonymi okazały się być Oliwia i Kamila z "dwudziestek" oraz Magda i Gosia z "czterdziestek". Oliwia najmłodsza uczestniczka wprost przyznała Robertowi, że pomiędzy nią a nim jest krępująca różnica wieku. Z kolei Kamili trudniej było pogodzić z nominacją, ponieważ panowie według niej nie dali jej nawet szansy na bliższe poznanie. Bartek przyznał, że ma do niej dystans, bo... przypomina mu jego byłą dziewczynę!

Najbardziej zawiedziona decyzją Juniora i Seniora okazała się być Magda, którą Bartek Andrzejczak w ostatnich odcinkach zaprosił na randkę i deklarował, że pomiędzy nimi jest mocna relacja.

"Czterdziestki" z kolei zauważyły, że Małgosia poddała się walkowerem i na pierwszym miejscu stawia tęsknotę za swoimi dziećmi. Rozmowa z Robertem przyniosła jej jednak refleksję na temat tego, aby jednak o siebie zawalczyć. Najbardziej nominację przeżyła Magda, którą w ostatnich dniach Bartek zaprosił na randkę:

Mamy dobrą relację i nagle mnie nie wybiera.

Beata z "czterdziestek" próbowała ją pocieszyć:

- Jeżeli chodzi o Bartka to wiadomo. Co ty byś robiła z 23-latkiem?

- Ja bym go ratowała ze względu na relację. On mnie postawił w takiej sytuacji, że jest mi przykro po prostu. Chciałabym się gdzieś schować.

Rozmowa z Seniorem również nie była miła dla Magdy. Robert Kochanek zasugerował jej, że nie chce wiązać się z kobietą z doświadczeniem:

- Mówiłeś, że już byłeś dwa razy zakochany. Już nie chcesz się kolejny raz zakochać?

- Dwa razy zakochany i może o dwa razy za dużo? Otwarta karta dla wszystkich, ale jak mówiłaś o swoim życiu i doświadczeniu, to już miałem kiedyś kobietę z podobnym doświadczeniem.

- Czyli kobietę, która ma troje dzieci czy co bo nie rozumiem?

- Troje dzieci to raz, ale nie chcę za bardzo w to wchodzić na chwilę obecność. Jest dystans do wszystkich kobiet do pewnego momentu.

- Albo do niektórych, ale do mnie czuje, że jest dystans.

Magda była zdecydowanie poruszona faktem, że należy do zagrożonego grona. Podczas rozmów z Seniorem w jej oczach były łzy. W dodatku Robert Kochanek pokusił się o stwierdzenie:

Lubię kobiety zdecydowane. Nie lubię jak kobiety płaczą, chyba, że to są łzy szczęścia.

Które dwie panie jako pierwsze opuszczą show?

Oliwia i Kamila to pierwsze zagrożone "dwudziestki" w programie "40 kontra 20". Czy nieśmiała i najmłodsza w grupie Oliwia zawalczy o pozostanie w programie? Czy Senior i Junior dadzą jeszcze szansę Kamili, która według nich zniknęła na tle innych uczestniczek?

Mat. prasowe

Gosia i Magda to pierwsze zagrożone "czterdziestki" w programie "40 kontra 20". Czy Gosia podda się walkowerem czy postara się o względy Bartka Andrzejczaka i Roberta Kochanka? Magda poczuła się dotknięta faktem że Junior nie wybrał jej do swojej grupy. Jeszcze niedawno byli razem na randce a Junior sam podkreślał, że ich relacja jest dobra. Z kolei Robert Kochanek zasugerował zmartwionej Magdzie, że nie jest zainteresowany związkiem z kobietą z "bagażem doświadczeń". To niefortunna sugestia czy chciał powiedzieć "czterdziestce", że nie ma u niego szans? Decyzję Seniora i Juniora, o tym kto opuści program poznamy już jutro.