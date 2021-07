"40 kontra 20": Pierwsze spięcia w programie i wstrząsające wyznanie Asi o byłym mężu! 

Już w najbliższy poniedziałek, 28 czerwca, na antenie TVN7 zobaczymy nowy program, który z pewnością dostarczy nam wielu emocji. "40 kontra 20" to randkowe show, którego uczestniczki na malowniczej Krecie będą walczyć o względy jednego z dwóch panów - Seniora powyżej 40 lat i Juniora poniżej lat 30. Oczywiście, co najlepsze, w pary mogą dobierać się niezależnie od wieku! I choć dużą część uczestniczek już poznaliśmy, nazwiska głównych bohaterów wciąż były owiane tajemnicą, aż do teraz. Właśnie potwierdzono, że Seniorem w "40 kontra 20" będzie znany z "Tańca z Gwiazdami" Robert Kochanek ! Zobacz także: 15 lat temu pojawił się w "Tańcu z Gwiazdami"! Jak wygląda dziś Robert Kochanek? Robert Kochanek z "Tańca z Gwiazdami" będzie Seniorem "40 kontra 20" Choć premierowy odcinek "40 kontra 20" już w poniedziałek, twórcy programu chcą trzymać widzów w niepewności do samego końca. Najpierw ujawniono, jak będzie wyglądała willa i glamping, gdzie trafią uczestnicy "40 kontra 20" , a następnie zaczęto przestawiać panie, które będą walczyć o względy Seniora i Juniora. Tak poznaliśmy Oliwię i Beatę , Paulę i Annę , Patrycję i Gosię oraz Magdę i Kingę ! Teraz wydało się, że jednym z dwóch panów, o którego względy będą mogły walczyć piękne uczestniczki, jest Robert Kochanek! Robert Kochanek ma 43 lata i w programie wystąpi w roli Seniora. Oznacza to, że uczestniczki, które zostaną przez niego wybrane zamieszkają w willi. Sądzicie, że panie pamiętają tego przystojniaka z "Tańca z Gwiazdami"? My ani trochę w to nie wątpimy. Robert Kochanek wystąpił aż w 9. edycjach tanecznego show, a ostatni raz na słynnym parkiecie pojawił się w...