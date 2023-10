Przed nami kolejny odcinek "40 kontra 20", a nim po raz pierwszy "Ceremonia Chaosu". O co chodzi? To czas kiedy każda z uczestniczek show TVN 7 będzie mogła wyrazić anonimowo swoją opinię na temat innej, dając juniorowi i seniorowi (czyli Robertowi i Bartkowi) wskazówki co do tego, która z nich najmniej zasługuje na pozostanie w programie.

Reklama

Ceremonia Chaosu w "40 kontra 20"

Mamy dla Was krótki fragment odcinka, w którym Asia, królowa TikToka, odczytuje niemiły komentarz Magdy. Jak na niego zareagowała?

Nie jestem zupą pomidorową, żeby wszyscy mnie lubili! - wypaliła 38-letnia Joanna.

Czy to początek konfliktu w "40 kontra 20"? Zobaczcie sami fragment!

Zobacz także: "40 kontra 20": Beata powiększyła usta Oliwii! Najmłodsza uczestniczka już poprawia urodę

Reklama

Kolejny odcinek show już dziś o godzinie 20. w TVN 7!