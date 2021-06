"40 kontra 20": Oto wszystkie "40" z nowego show TVN 7! Która podbije serce widzów? 

Stacja TVN 7 już jakiś czas temu ogłosiła realizację programu „40 kontra 20”! To nowe, randkowe show w którym dwóch wyjątkowych mężczyzn – starszy i młodszy - będzie rywalizować ze sobą o względy kilkunastu atrakcyjnych, pewnych siebie kobiet w różnych grupach wiekowych. To pierwsza produkcja, w którym nie ma żadnego podziału na wiek! Biorą w nim udział kobiety od 20 do 50 lat oraz mężczyźni w dwóch grupach wiekowych – poniżej 30. roku życia oraz powyżej 40. Kiedy premiera? Poznajcie szczegóły! Nowy, randkowy program "40 kontra 20"! Zastąpi "Hotel Paradise"? Jak informuje biura prasowe TVN rozpoczęły się już nagrania do „40 kontra 20”, a program realizowany jest na greckiej Krecie! W trakcie programu uczestniczki czeka szereg zadań, podczas których będą starały się o serca panów. Mężczyźni natomiast będą próbowali przekonać każdą z pań do swojego stylu życia. Bajecznie wygodnego i stabilnego albo pełnego przygód i nieprzewidywalności. Raz w tygodniu podczas eliminacji dwie uczestniczki będą musiały opuścić program. Istotnym punktem show, odróżniającym go od innych, jest właśnie wiek uczestników: „40 kontra 20” to nie tylko program o szukaniu swojej drugiej połówki. To również okazja, aby zburzyć stereotypy oraz przełamać tabu związane z różnicą wieku w związkach i poznać odpowiedź na pytanie - czy wiek w miłości odgrywa jakiekolwiek znaczenie? W programie, widzowie będą mogli zaobserwować także, jak ludzie o odmiennych doświadczeniach, stylach życia, zachowują się pod jednym dachem - czytamy w komunikacje prasowym. Kiedy premiera show? Jak podają wirtualnemedia.pl program będzie emitowany o godz. 20. od 28 czerwca 2021 roku - najpewniej od...