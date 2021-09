"40 kontra 20": Patrycja i Bartek ogłosili radosną nowinę! Już odliczają dni 

Kacper Kuszewski i Marcin Perchuć dołączyli do obsady "Przyjaciółek"! Aktorzy pojawią się w 15. sezonie serialu, którego emisja rozpocznie się już 5 marca, oczywiście na antenie Polsatu. Co tym razem wydarzy się w życiu serialowych przyjaciółek i kogo zagrają Kacper Kuszewski i Marcin Perchuć? Wiemy! Zobaczcie zdjęcia z planu "Przyjaciółek"! Nowe wątki w "Przyjaciółkach" Okazuje się, że w nowym sezonie uwielbianego przez widzów serialu Polsatu Ela (Elżbieta Jarosik) dojdzie do wniosku, że samotność zdecydowanie nie służy Patrycji (Joanna Liszowska), dlatego postanowi wyswatać ją ze znajomym księgowym Mariuszem (w tej roli Marcin Perchuć)! Pewnego dnia Ela zaprosi Mariusza do domu, ale czy Patrycja w ogóle będzie nim zainteresowana? Tego dowiemy się już wkrótce! Kacper Kuszewski z kolei zagra przystojnego hydraulika Sławka, który przyjedzie do "Nail Baru", żeby naprawić umywalkę i zrobi ogromne wrażenie na Dorotce (Agnieszka Sienkiewicz)! Kobieta będzie zachwycona Sławkiem... Czy w nowym sezonie "Przyjaciółek" Dorotka zakocha się w przystojnym hydrauliku, a Patrycja odnajdzie szczęście u boku księgowego Mariusza? Odpowiedzi na te pytania poznamy już za kilka tygodni, kiedy ruszy 15. seria hitu Polsatu! Będziecie oglądać? My z pewnością! Zobaczcie zdjęcia Kacpra Kuszewskiego i Marcina Perchucia z planu "Przyjaciółek"! Zobacz także: Co Joanna Liszowska ma wspólnego z serialową Patrycją z "Przyjaciółek"? Wywiad z gwiazdą! Kacper Kuszewski na planie "Przyjaciółek". W serialu zagra również Marcin Perchuć.