Bartek wpadł w furię podczas dzisiejszego odcinka " Hotelu Paradise 2 ". A to wszystko przez Julię. Kilku uczestników stwierdziło, że naprawdę zaczyna się go bać. Co tak wyprowadziło go z równowagi? Ja się Bartka wystraszyłam i to mogła być jego druga twarz - powiedziała Ania Zobaczcie, co wydarzyło się w programie. Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Hania już pierwszego dnia narobiła sobie wrogów?! "Nie dam sobie uwłaczać!" "Hotel Paradise 2": Bartek wściekł się na Julię. Słusznie? Bartek niestety po raz kolejny trafił do singlówki. Ciężko mu jest znaleźć parę, ponieważ wszyscy są już ze sobą zżyci. Nowa uczestniczka Hania już niejednokrotnie zasugerowała mu swoje zainteresowanie, Bartek jest wdzięczny, jednak kobieta nie jest w jego typie. Kolejne noce w singlówce wydają się dla niego trudne. Teraz do grona singli dołączyła również Ania, chociaż jej sytuacja z Ivanem nie jest zagrożona. Partner już raz spędził z nią noc w singlówce. W dzisiejszym odcinku również zasnął przy Ani na pojedynczym łóżku przeznaczonym dla singli. Zdenerwowany Bartek musiał spędzić noc na kanapie, ponieważ czuł się intruzem we własnym pokoju. Nie ukrywał swojej wściekłości na zachowanie Ani i Ivana i zamierzał wypomnieć im wszystko podczas śniadania. Julka postanowiła porozmawiać z parą pomimo jasnych sprzeciwów Bartka. Ostatecznie uczestnik mocno się zdenerwował, że koleżanka nie poszanowała jego zdania. Zachowałaś się jak świnia. Chciałaś to załatwić to załatwiłaś. Ania i Ivan byli w szoku. Nie chcieli urazić Bartka i przyznali, że zasnęli niechcący, jednak nie zamierzali wspólnie spędzać nocy i narażać go na brak poczucia komfortu. Wybuch Bartka była dla Ani niezrozumiały: ...